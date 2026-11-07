Redacción ElDesmarque Madrid, 07 NOV 2026 - 11:36h.

El receptor de los Bengals reconoce que sigue al francés por televisión y destaca su velocidad, que también le permitiría brillar en el fútbol americano

Los tres eventos complementarios al NFL Madrid Game: del NFL House a la tienda en el Bernabéu

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Kylian Mbappé ha recibido una invitación muy especial para el NFL Madrid Game. Tee Higgins, receptor de los Cincinnati Bengals, ha reconocido que le encantaría ver al delantero del Real Madrid en el Bernabéu este domingo 8 de noviembre cuando su equipo se enfrente a los Atlanta Falcons. "Sería fantástico tener a un jugador de ese nivel en el partido y que pueda vernos jugar", confesó. Además, el estadounidense también ha declarado su total admiración por el francés. "Lo veo por televisión todo el tiempo. Es una locura lo rápido que es. ¿Cómo puedes correr tan rápido mientras conduces el balón con los pies?", explicó.

Las dos franquicias se enfrentarán este domingo en el Santiago Bernabéu a partir de las 15:30 horas, en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebra en España y se podrá seguir en Cuatro.