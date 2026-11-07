Bijan Robinson y Tee Higgins demuestran en ElDesmarque su conocimiento de España

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 16:58h.

Bijan Robinson y Tee Higgins son protagonistas en ElDesmarque

La cita pendiente con el destino de los Falcons en busca de la gloria que le falta a Atlanta

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La NFL aterriza este domingo en Madrid con un partidazo entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. Una cita histórica que ya se empieza a vivir en la capital y en la que ElDesmarque ha tenido la oportunidad de charlar con dos de sus protagonistas: Bijan Robinson y Tee Higgins. Ambos se enfrentaron a un divertido test sobre España en el que hubo tiempo para hablar de gastronomía, atreverse con bailes como la Macarena y demostrar sus conocimientos futbolísticos, con Kylian Mbappé también como protagonista. Un encuentro lleno de momentos divertidos en el que los dos jugadores dejaron claro cuánto conocen nuestro país.