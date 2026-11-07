Bijan Robinson y Tee Higgins demuestran en ElDesmarque su conocimiento de España: de la Macarena y las croquetas a Mbappé
Bijan Robinson y Tee Higgins son protagonistas en ElDesmarque
La cita pendiente con el destino de los Falcons en busca de la gloria que le falta a Atlanta
La NFL aterriza este domingo en Madrid con un partidazo entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. Una cita histórica que ya se empieza a vivir en la capital y en la que ElDesmarque ha tenido la oportunidad de charlar con dos de sus protagonistas: Bijan Robinson y Tee Higgins. Ambos se enfrentaron a un divertido test sobre España en el que hubo tiempo para hablar de gastronomía, atreverse con bailes como la Macarena y demostrar sus conocimientos futbolísticos, con Kylian Mbappé también como protagonista. Un encuentro lleno de momentos divertidos en el que los dos jugadores dejaron claro cuánto conocen nuestro país.
Puedes ver las entrevistas en el vídeo superior.