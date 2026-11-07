Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 10:06h.

La llegada de la NFL hace que el Bernabéu se tenga que adaptar a las normas de seguridad de la competición americana

Así es la NFL House Madrid: la casa de la NFL en Madrid

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Madrid se prepara para vivir un fin de semana histórico con el regreso de la NFL al Santiago Bernabéu, pero los aficionados que acudan este domingo al encuentro entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals tendrán que tener muy presentes una serie de restricciones. La competición estadounidense no entiende de excepciones por jugar fuera de sus fronteras y aplicará en la capital los mismos protocolos de seguridad que utiliza habitualmente en sus estadios. Unas medidas que traerán consigo controles mucho más exhaustivos de lo habitual en un partido de fútbol y que pueden provocar más de un contratiempo a quienes no vayan preparados.

Una de las principales novedades estará en las bolsas y los bolsos que podrán introducirse en el recinto. La NFL recomienda acudir directamente sin ningún tipo de equipaje, aunque permitirá las bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC siempre que no superen los 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros. También estarán autorizadas las bolsas de plástico transparente de un galón y los bolsos de mano pequeños, con unas dimensiones máximas de 11,5 x 16,5 centímetros. Por el contrario, las mochilas, riñoneras, maletines, bolsos de ordenador, maletas y fundas de cámaras que no cumplan estas condiciones se quedarán fuera. Tampoco habrá excepciones para quienes intenten acceder con bolsas opacas que superen las medidas permitidas.

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La lista de objetos prohibidos va mucho más allá. No se podrá entrar con comida, bebida, líquidos, latas, termos, recipientes de cristal, armas, objetos peligrosos, punteros láser, pirotecnia, pancartas, instrumentos musicales o elementos que generen ruido. También estarán vetados los ordenadores portátiles, los trípodes, los palos de selfie y los cascos de moto. Sí se permitirán, en cambio, las cámaras pequeñas y los prismáticos sin funda, así como las botellas de agua reutilizables, transparentes y vacías de hasta un litro. Los artículos médicamente necesarios tendrán un procedimiento especial de inspección. Con tantas limitaciones, la organización recomienda acudir con suficiente antelación para evitar colas y problemas en los accesos.

El dispositivo de seguridad estará formado por unos 2.500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y personal de seguridad privada. Además, Metro de Madrid reforzará el servicio y el personal de las líneas 9 y 10, especialmente en las estaciones de Cuzco, Nuevos Ministerios y Concha Espina. El partido comenzará a las 15:30 horas y el despliegue pretende garantizar que la fiesta del fútbol americano se desarrolle sin sobresaltos.