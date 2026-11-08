Joaquín Anduro 08 NOV 2026 - 07:55h.

Motivos para apoyar a uno u otro equipo en el Santiago Bernabéu

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El Santiago Bernabéu acoge por segunda vez en su historia un partido de NFL este domingo con el choque entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, dos franquicias que han alucinado con Madrid y España estos días. Más allá de los argumentos deportivos, con la dupla Joe Burrow-Ja'marr Chase en los de Ohio o el liderazgo de Bijal Robinson en los de Georgia, este es el contexto de cada uno de los dos equipos para que te decidas a la hora de animar a uno de ellos.

Cincinnati y Atlanta son dos ciudades que crecieron a raíz del boom del transporte en Estados Unidos y del crecimiento del tejido industrial hacia el norte. Si bien la ciudad de Ohio tuvo su punto álgido en el siglo XIX con el transporte ferroviario y el fluvial desde los Grandes Lagos a través del río Mississipi, la de Georgia destaca en la actualidad por tener el aeropuerto de mayor tránsito del mundo.

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Los más de 300.000 habitantes de Cincinnati no están lejos del medio millón de Atlanta aunque, mirando el área metropolitana, esta última gana. Son 6,2 millones por los 2 millones de su rival en el partido del Santiago Bernabéu evidenciando la gran diferencia en el desarrollo que se estancó en la ciudad de los Bengals durante el siglo XX.

Cincinnati, una ciudad cargada de historia y nostalgia

Cincinnati es la primera ciudad verdaderamente estadounidense, al ser la primera creada más allá de los Apalaches tras la independencia norteamericana. Fue la cuna del béisbol con los Reds, el primer equipo de béisbol profesional de la historia y es la capital mundial del chili con su tradicional plato de espaguetis con el picante habitual.

En deportes, además de los títulos conseguidos por los Reds, su cita más conocida es el Masters 1.000 de Cincinnati con gran recuerdo para los españoles, ya que lo conquistaron Carlos Moyá en 2002, Rafa Nadal en 2013, Garbiñe Muguruza en 2017, Carlos Alcaraz en 2025 y Marcel Granollers y Pablo Carreño en dobles. Su equipo en la MLS es el FC Cincinnati, una de las franquicias de más reciente creación, con Luciano Acosta como gran estrella histórica.

Entre los nacidos en la ciudad encontramos todo tipo de contrastes, partiendo desde Albert Sabin, creador de la vacuna de la polio o Charles Manson, líder de una secta con varios asesinatos a sus espaldas. También tenemos desde la cantante y actriz Doris Day hasta Carmen Electra y dos creadores audiovisuales tan distintos como Steven Spielberg o el streamer iShowSpeed.

Atlanta, de la Coca-Cola a los Juegos Olímpicos

Atlanta, además de su aeropuerto, es conocida por albergar a algunas de las empresas más conocidas del mundo, desde CNN, AT&T, CNN, Delta Airlines, Home Depot o UPS hasta, por supuesto, Coca-Cola. La lucha por los derechos civiles de los estadounidenses también ha marcado su historia, destacando el hecho de haber dado a luz a una figura de la talla de Martin Luther King.

La mayor importancia de Atlanta también se refleja en el hecho de haber albergado los Juegos Olímpicos de 1996 en los que España logró 17 medallas, con cinco oros (Miguel Induráin, los equipos de gimnasia rítmica y waterpolo masculino y las parejas de vela formadas por Theresa Zabell y Begoña Vía-Dufresne y Fernando León Boissier y José Luis Ballester). También es ya historia del deporte español por haber albergado los dos primeros partidos del Mundial de fútbol conquistado el pasado verano, ante Cabo Verde y Arabia, además del inolvidable Argentina-Inglaterra de semifinales.

'Lo que el viento se llevó' está localizada en Atlanta, que también es una de las capitales del hip hop con Outkast o Lil Baby (Kanye West nació aquí pero se mudó muy joven), y la casa de los Atlanta Braves, la franquicia más antigua del béisbol, los Atlanta Hawks o el Atlanta United, campeón de la MLS en 2018 con Thiago Almada como uno de los más famosos en vestir su camiseta. Julia Roberts, Brittany Murphy, Chris Tucker, Coco Gauff o Dwight Howard son otros de los rostros conocidos provenientes de una ciudad hermanada con las españolas Torrejón de Ardoz y Valls.