Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 00:39h.

El central del Betis dio el susto y los jugadores de la Selección miraron la jugada con mucha preocupación

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Tras el partido de España frente a República Checa, la expedición española ha abandonado el estadio para volver al hotel de concentración. Unos instantes donde algunos jugadores aprovechan para volver a mirar sus teléfonos móviles. Ha sido el caso de Pablo Barrios y Ferran Torres, quienes han mirado con atención el choque que ha sufrido Diego Llorente, jugador del Real Betis, durante el partido frente al Navalcarnero en Copa del Rey.

Han sido las cámaras de ElDesmarque las que han captado a estos dos jugadores viendo con preocupación el vídeo, propiciado tras un aparatoso choque durante el duelo frente al Navalcarnero. El conjunto verdiblanco ha sufrido para vencer al equipo madrileño, forzando la prórroga con un gol del canterano Rodrigo Marina y sentenciando el partido en el descanso. Sin embargo, el aparatoso golpe de Diego Llorente mantuvo en vilo al beticismo durante varios minutos.

El golpe de Diego Llorente se hace viral y Pablo Barrios y Ferran Torres alucinan

En este sentido, la acción no tardó en generar preocupación entre los aficionados del Real Betis, especialmente por las imágenes del impacto y la aparente gravedad del golpe. Diego Llorente tuvo que recibir asistencia médica sobre el terreno de juego, en una secuencia que también llamó la atención de los internacionales españoles. Un lance que se ha hecho viral en redes sociales debido a la gravedad del asunto y que los propios futbolistas de la selección han podido ver y comentar.

De este modo, tanto Pablo Barrios como Ferran Torres siguieron las imágenes desde el teléfono del delantero durante el regreso de la selección, pendientes de conocer el estado del central verdiblanco. Un gesto que refleja la repercusión que tuvo el incidente más allá del propio encuentro copero y que no pasó desapercibido para las cámaras de ElDesmarque, presentes en los alrededores del estadio.