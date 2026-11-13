Luis de la Fuente confirma a Lamine Yamal y Oyarzabal para el España - Inglaterra: "Están en perfectas condiciones"
El seleccionador responde a todo en sala de prensa
Zubimendi desvela el único punto débil de la Selección Española y habla de su futuro: "Quería aclararlo"
Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de España ante República Checa. El seleccionador nacional también puso en valor la histórica racha de 44 partidos consecutivos sin conocer la derrota, habló de nombres propios como Fermín, Zubimendi, Huijsen y Cubarsí y confirmó que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal estarán disponibles frente a Inglaterra. Además, volvió a mostrar su malestar con algunas informaciones publicadas sobre el combinado nacional.
Huijsen y Cubarsí, una pareja de mucho futuro: "Sí, pero Fernando, es que nosotros, el futuro que tenemos es el domingo, y yo estoy encantado. Además, creo que sería injusto… Son dos grandes futbolistas con un gran futuro, muy jóvenes, pero sería injusto si no reconociera el trabajo de otros jugadores que han estado con nosotros. Y después, Aymeric Laporte, que es, en mi opinión, también uno de los mejores del mundo; Eric García, Marc Pubill… Bueno, tiene que jugar en esa demarcación, no voy a decir más. Siempre me dejaré alguno. Es decir, afortunadamente tenemos grandes futbolistas para hacer dos selecciones y grandes futbolistas, además, con un gran porvenir, porque son muy jóvenes. Pero acabo de felicitarles porque han hecho un gran trabajo, un gran partido ambos.
Fermín todavía no ha marcado su primer gol con España: "Fermín, bueno, es un futbolista fantástico, que nos da muchísimo, muy versátil, y todos estamos deseando… Bueno, yo te diré, Jordi, que me he enterado hoy, me han recordado que no había metido todavía goles con nosotros. Pero, bueno, en cualquier caso, yo me quedo con el Fermín que nos da tanto trabajo, tanta calidad, tanto juego, que genera tantas situaciones de peligro. Seguro que en cualquier momento empezará a coger la racha de goles que lleva en su club y empezará a destacar también esa faceta. Pero, en cualquier caso, para que sea importante con nosotros no es imprescindible que meta goles, hace muchas cosas muy bien.
Estado físico de Zubimendi tras disputar los 90 minutos: "Bueno, él estaba cansado, ha corrido muchísimo, sobre todo en esas transiciones de falta de control, como hablábamos anteriormente con Antonio, que nos ha hecho correr muchos metros hacia atrás, y él ha tenido que correr mucho. Pero ha terminado el partido bien, cierta fatiga, pero vamos, una fatiga totalmente normal, asumible. Si tuviera que jugar 90 minutos de nuevo, aguantaría sin problema. Valoraremos en estos días cómo va el proceso de recuperación de él y de otros jugadores para pensar si hay que hacer algunos cambios. Pero, vamos, yo en cualquier caso también ahora aprovecho para felicitar el trabajazo que ha hecho y el partido que ha hecho Miquel… Martín, perdón. Perdón, ¿eh?
España alcanza los 44 partidos consecutivos sin perder: "Yo creo que la mayoría de las personas inteligentes ponemos en valor lo que se está haciendo. Es algo dificilísimo. Hoy me han pasado un dato, que hoy superamos a Brasil en el número de partidos invictos. Tenía 43, nosotros ya 44. Yo creo que sería un necio quien no valore este recorrido. Y que se fijen en otras cosas demuestra que las cosas están muy bien. Para que se fijen que si uno está en no sé dónde, que si uno pone una mala cara, que tal… Es que estamos haciendo las cosas muy bien para fijarse en las otras, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro camino, poniéndolo en valor nosotros, reconociéndolo nosotros, reconociéndolo toda España. Porque, insisto, la inmensa mayoría de españoles, de nuestra afición, de nuestros seguidores, de todo el país, está con nosotros y reconoce las dificultades que tiene. Y que siempre digo, si es que después de llevar 44 partidos sin perder, la derrota está más cerca. Y esta competición es tan difícil, tan dura, tan igualada, que en cualquier campo te puede ganar cualquier rival. Entonces, nosotros por eso somos conscientes de la dificultad y lo ponemos siempre en un gran valor. Y me alegro que me des esta posibilidad para decirlo también.
Disponibilidad y posibles minutos de Lamine Yamal y Oyarzabal: "Si es que lo de los minutos muchas veces… Por supuesto, están en perfectas condiciones, que es lo más importante, para jugar, en cualquier caso, 90 minutos. Lo que pasa es que los partidos… Es lo mismo que si te dijeran: no, jugarían 50 minutos. Pero es que luego el fútbol, los que hemos jugado al fútbol, sabemos que los partidos a veces, sin querer, giran y dan un cambio y tienes que tomar decisiones, y se producen situaciones que obligan seguramente a cambiar de opinión. Pero, en cualquier caso, lo más importante es que están en perfectas condiciones, tanto Lamine como Mikel. Digo Mikel, y aprovecho: Mikel era el motivo de no estar con nosotros, es porque ha sido padre esta madrugada pasada y, obviamente, tenía que estar con su mujer, con su familia. Y viene aquí, o sea, que Mikel va a agradecer venir aquí porque va a poder dormir también bien. Aunque es un padre que cuida mucho a su familia, como todos vosotros, que os veo y yo… Y Lamine está feliz porque está contento, se incorpora de nuevo al equipo y tiene muchísimas ganas de estar aquí con nosotros.
De la Fuente explica su enfado con algunas informaciones: "Miguel, no lo sé. Vosotros estáis en ese mundo. Yo, afortunadamente, de verdad, y os respeto como respeto a todo el mundo, yo os pido respeto. Porque yo soy el primero que lo doy a la gente que me respeta, obviamente. Pero vosotros que os movéis y sabéis si se dice o no se dice… Creedme que no os leo ni os escucho ni nada, pero no es simplemente por protegerme yo, porque vivo más feliz. Si se ha dicho, pues hay cosas que me llegan alguna vez, alguna cosa y tal… Pues, bueno, curiosamente lo que me disgustó, y no es que no lo volviera a hacer, es que ya se me ha olvidado de toda la memoria. Tengo muy buena memoria, pero cuando quiero olvidarme de algo me olvido muy rápidamente. Y me molesta, como os dije ayer, cuando no se dicen verdades. Es que lo vais a poner otra vez como titular si ya os lo dije ayer. Que no me gusta la gente que utiliza falsas situaciones, que no cuenta la verdad, que se inventan situaciones para generar una noticia, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno cuando llegue a su casa se tiene que mirar y hacer análisis de conciencia y decir… Pues esto, y vosotros lo sabéis mejor que yo, nos conocemos mucho y vosotros mejor que yo".
La clave del partido: "La clave era el partido serio que hemos jugado ante un rival muy difícil, que ha demostrado mucha energía, especialmente en esas situaciones de balón parado, que le ha dado ese impulso, como decía anteriormente, y sabiendo que hemos jugado el partido que preveíamos ayer, difícil, pero en el que hemos llevado la iniciativa del juego, salvo puntualmente en algunas ocasiones, y que no ha habido más diferencia en el marcador porque no hemos estado acertados en la finalización. Pero sabíamos que iba a ser un partido de estas características".