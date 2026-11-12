Zubimendi desvela el único punto débil de la Selección Española y habla de su futuro

Javi Rayo 12 NOV 2026 - 23:31h.

El centrocampista del Arsenal ha hablado tras la victoria de España ante la República Checa

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España ha prolongado su racha de victorias tras una nueva victoria ante la República Checa donde Martín Zubimendi ha sido de los mejores sobre el campo. El futbolista del Arsenal ha pasado por zona mixta tras el encuentro y ha desvelado el que es para él el único punto débil de la Selección Española campeona del mundo. Además, ha vuelto a hablar de los rumores que le unen con el Atlético de Madrid.

Zubimendi, ¿destino Atlético?

"Seguramente varias cosas, pero una de ellas es el balón parado. Creo que cualquier acción que nos han llegado ha sido remate claro. Y bueno, ahora estaba hablando con los compañeros, pero creo que estos días era un un debe a mejorar", decía Martín Zubimendi haciendo autocrítica pese a vencer cómodamente por 0-2.

"Sí, ha costado, pero ya te digo que que lo sabíamos que iba a costar. Teníamos que hacer un partido muy serio a con balones sin balón, aunque creo que en la segunda parte a balón para nos han hecho bastante daño. Creo que en líneas generales hemos podido aumentar antes la diferencia y haber jugado más tranquilo los últimos minutos", concluyó.

El ex de la Real Sociedad salió del campo pensando en el próximo partido ante Inglaterra: "Sí, está claro, ganar, ganar es el objetivo. Solamente bastantes alicientes tiene el ganar a una selección como Inglaterra, quedar primero, seguir con la racha. Personalmente también si puedo jugar y ganar mucho mejor, así que, bueno, contento.

Sobre su futuro, el todavía futbolista del Arsenal dijo lo siguiente: "Sí, lo vuelvo a repetir, creo que bueno, han salido cosas que bueno, no eran ciertas y bueno, quería aclararlas. Y y nada, estar tranquilo, trabajar, desde luego que no estoy teniendo minutos, no es la situación idónea, pero bueno, creo que confío en mí, en mis posibilidades y espero darle la vuelta".