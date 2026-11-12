Zubimendi se marca un partidazo ante la República Checa y la afición del Atlético pide su fichaje ya

Javi Rayo 12 NOV 2026 - 22:53h.

El futbolista del Arsenal sustituyó a Rodri Hernández con plenas garantías

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Martín Zubimendi ha cuajado un gran partido en la victoria ante la República Checa y la empresa no era fácil: sustituir al lesionado Rodri Hernández en la sala de máquinas del equipo campeón del mundo. El futbolista del Arsenal cogió la batuta, repartió juego y se gustó haciéndolo. Una muy buena actuación que valió al futbolista vasco para seguir enamorando a la afición del Atlético de Madrid que ya pide a través de las redes sociales su fichaje para el próximo mercado invernal.

Zubimendi enamora a la afición del Atlético

Pese a que casi no tuvo protagonismo en el pasado Mundial, Martín Zubimendi ha demostrado que es un digno sucesor de Rodri Hernández. Ante la República Checa, toda la creación del juego pasó por sus botas. El futbolista del Arsenal no se escondió, más bien todo lo contrario. Agarró la pelota y distribuyó de un lado para otro para darle verticalidad al juego de la Selección Española. Ni la falta de minutos con el Arsenal ni los pocos minutos disputados junto a estos compañeros se notaron en el verde.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados rojiblancos pidiendo el fichaje de Zubimendi. Ni Cardoso ni Hjulmand han sabido hacerse con las riendas del centro del campo del Atlético de Madrid. Pese a que Zubimendi ha perdido completamente el puesto de titular en el Arsenal (sólo 380 minutos en cuatro competiciones esta temporada), el conjunto gunner parece resistirse a dejarle marchar. Aunque en verano puede ser una historia diferente, las últimas informaciones apuntan a que Mikel Arteta no dejará salir al centrocampista vasco durante el mercado del próximo mes de enero. El ex de la Real Sociedad tiene un valor de mercado de 65 millones de euros y le costó al conjunto londinense la friolera de 70 'kilos' con lo que verle vestir la camiseta rojiblanca no saldrá para nada barato.