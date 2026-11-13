Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 01:03h.

El lateral bromea con el fuera de juego en el que se metió el extremo canario antes de anotar el que pudo ser el 0-2

Josep Pedrerol, sobre la ausencia de Lamine Yamal: "No le importaba el partido y estoy de acuerdo con él"

Compartir







Pedro Porro ha sido uno de los jugadores que ha comparecido, junto a Martín Zubimendi, tras la victoria de España frente a República Checa. El lateral ha bromeado con darle "una colleja" a Yeremy Pino tras el gol que marcó en fuera de juego y que pudo haber supuesto la sentencia del partido mucho antes. Del mismo modo, reconoce la dificultad del partido y espera un gran ambiente en el Metropolitano frente a Inglaterra para cerrar la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Sobre la jugada del gol de Yeremy Pino, el lateral extremeño le dio un buen tirón de orejas, en tono de broma, a Yeremy Pino: "No he visto la jugada, no le he preguntado a Unai, pero bueno, después del pase que ha dado yo también estaría enfadado. Como te digo, no he visto la jugada, ahora le preguntaré y también le daré una colleja a Yeremy para que se espere un poquito más. Pero bueno, muy feliz por los tres puntos", bromea el lateral.

Posteriormente, reconoce que el partido ha sido difícil y que cada vez los rivales intentan apretarles más las tuercas: "Sí, por supuesto. También sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabíamos que ellos no nos iban a poner las cosas fáciles. Conocemos también al seleccionador, juega muy bien al fútbol. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo que era llevarnos los tres puntos y ahora enfocados en el domingo", explica.

Por último, explicó que espera que el Metropolitano sea una auténtica olla a presión para el partido frente a Inglaterra: "Bueno, esperamos como si fuera un partido en casa. A fin y al cabo esperamos que la gente esté con nosotros, que estoy seguro que estará, y espero un gran ambiente", sentenció. De este modo, Pedro Porro afronta con ganas el último encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League.