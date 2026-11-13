Javi Rayo 13 NOV 2026 - 00:48h.

La ausencia de Lamine Yamal ante la República Checa sigue siendo tema de debate

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España ha ganado sin problemas a la República Checa para seguir alargando su racha de victorias y, aunque no se le ha echado de menos, Lamine Yamal sigue siendo el protagonista de todos los debates deportivos. Josep Pedrerol cree que al jugador del FC Barcelona no le interesaba el encuentro ante el conjunto dirigido por Santi Denia y se ha 'borrado'. El presentador de El Chiringuito coincide con él: "A mí tampoco me interesaba este partido".

Sigue el 'caso Lamine'

"A lo mejor Luis de la Fuente le tenía que haber tenido con los demás, conviviendo pero le reserva y no juega hoy pero se va a Barcelona a tratarse y ahora dice que está muy bien ¿Ahora vuelve? ¿Ahora a Madrid? ¿Sabes que indica la baja de Lamine? Que no lo interesa nada el partido de hoy. No le interesa lo de hoy y se transmite. Yo estoy de acuerdo con Lamine, a mí no me interesa el partido de hoy. A mí no me interesa tampoco, estoy de acuerdo con Lamine. Pero que Luis de la Fuente diga: 'Le damos el día libre'. En el partido del domingo quiero verlo yo", comentaba Josep Pedrerol durante el programa.

Para Alfredo Duro, esto provoca un antes y un después en la Selección Española: "Yo de esto saco una conclusión. Voy a estar muy atento a partir de ahora de cuál es el estado físico del resto de los mortales, el tipo de lesión, el tipo de molestias y la gestión que haga de ello la RFEF". "Lamine es la estrella de España y no todos somos iguales, a la estrella se le trata de manera diferente", asegura Álex Silvestre.

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