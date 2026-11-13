Javi Rayo 13 NOV 2026 - 15:10h.

La Selección Española suma y sigue tras la victoria ante la República Checa

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España volvió a alargar su racha de imbatibilidad tras conseguir una nueva victoria, esta vez ante la República Checa de Santi Denia. España es campeona de la UEFA Nations League, la Eurocopa y el Mundial y parece difícil que nadie pueda acabar con esa racha. A Manu Carreño se le acaban los calificativos para una Selección Española que no sabe hacer otra cosa que ganar.

"Nueva victoria de España, 0-2 en Praga ante la República Checa. No fue el partido más espectacular, el más brillante, mejor la primera parte que la segunda, pero ya son 44 partidos consecutivos sin perder. Es la mejor racha en la historia de las selecciones, porque la anterior la tenía la Italia de Mancini. 37 partidos sin perder en 2021. Y con 36 está la Argentina, que fue campeona del mundo de Scaloni. Con 35 la Brasil de Parreira del 94 y nuestra España de Luis Aragonés, que estuvo en 2009 también 35 partidos sin perder. Así que de momento sumamos ya 44, incluyendo una Eurocopa, una UEFA Nations League, un mundial. El domingo Inglaterra, pero por ahora parece que esto es una racha infinita", aseguraba el presentador de ElDesmarque de Cuatro.