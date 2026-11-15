Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 13:47h.

Francisco Portillo lo explica en su última entrevista

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Se acerca poco a poco El Gran Derbi del Sánchez-Pizjuán y, ahora más que nunca, Sevilla demuestra ser una ciudad dual como muy pocas hay en el mundo. El terreno hispalense, siempre con respeto y guasa, se divide entre sevillistas y béticos, que se preparan para vivir más de siete días de nervios. La tensión, la presión, la comparación, sin embargo, va más allá y no importa la diferencia entre ambos, el rival siempre te acaba marcando: "El Sevilla también iba bien, el Betis tenía que ascender sí o sí".

Porque aunque muchos se empeñen en hablar de "tres puntos más" o un encuentro igual que el resto, la realidad es que un derbi es diferente y el resultado del mismo puede cambiar, para bien o para mal, la dinámica de un equipo -por increíble que parezca-.

Sin embargo, como decíamos, esta presión, esta rivalidad, se vive en el día a día, en cada jornada, en cada resultado y es que no importa la diferencia que exista entre unos y otros, siempre se está atento al vecino y hasta cuando les separaban categorías, se tenía en cuenta. Así lo cuenta Francisco Portillo, exjugador del Betis.

La 'obligación' del Betis por el Sevilla

Francisco Portillo, exjugador del Betis, recuerda en su última entrevista en OffSiders que el sabor a éxito en su ascenso con el conjunto verdiblanco no fue el mismo que con otros equipos... por el Sevilla.

"Era una obligación, ese año ascendimos, el Sevilla también iba bien, el Betis tenía que ascender sí o sí. No pudimos disfrutarlo porque era lo normal", recuerda el exjugador del Betis en una extensa entrevista en la que recuerda su etapa en el Benito Villamarín como "seis meses maravillosos". "Me llama el Betis de Pepe Mel. Allí fuimos. Al principio tenía dudas, pero cuando llegué al Betis dije 'uf, de las mejores decisiones que he podido tomar'. Nivelazo de club", dice.