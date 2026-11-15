Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 11:29h.

"El Villamarín si vas bien es increíble, pero si vas mal aprieta mucho, eh"

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Francisco Portillo, exjugador de clubes como el Huesca, el Getafe, el Málaga o el Betis, ha repasado su trayectoria deportiva en una extensa entrevista concedida a OffSiders y, como no podía ser de otra manera, ha guardado un ratito de la charla para hablar de su etapa en el Benito Villamarín, unos meses "increíbles" que aún guarda en su memoria.

Llegado como cedido en Segunda División, Portillo, especialista en ascensos a la élite, consiguió su primer hito en el Betis, club en el que considera que vivió "seis meses maravillosos". El mediapunta, extremo o mediocampista recuerda que Pepe Mel le colocaba en banda pero "con mucho juego interior". "Él me ponía en banda, pero jugábamos mucho por dentro. Teníamos dos delanteros -Rubén Castro y Jorge Molina- que eran una locura, no sé cuántos goles metieron en la segunda vuelta", recuerda.

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El ex del Huesca recuerda que en el Betis, su primera experiencia lejos de casa, encontró "mucha exigencia, para bien y para mal. Me sentí muy querido, me siento querido, pero la gente es exigente. Es un club de una magnitud enorme eh, no era consciente hasta que entré allí, lo que mueve, esa masa social".

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El recuerdo de Portillo en su primer día como visitante

Esa magnitud de la que habla Portillo la notó en su primer desplazamiento como jugador del Betis. "Fuimos a Albacete y me llevé una sopresa", dice.

"Lo que yo viví ese día... fuimos a dar un paseo y la gente del Betis empezó a salir de los hoteles y nos acompañaba. Allí había 2.000 personas dando un paseo", recuerda antes de decir que "tiene una magnitud enorme ese club, es una locura".

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Señalando una y otra vez la importancia de la afición del Betis, Portillo insiste en que el Benito Villamarín "es un estadio exigente, eh. Si las cosas van bien, bien; pero si van mal aprietan".

La inesperada salida del Betis

El exjugador bético también recuerda que después de ascender, como estaba acordado, firmó tres años por el Betis, pero no llegó a cumplir ni el primero. "Hacemos un año con Pepe Mel en Primera, las cosas no van bien y hay un cambio en el banquillo. Empiezo a perder protagonismo y a final de temporada el Betis se reunió con todos. No pensaba lo que me iba a pasar, pensaba que aunque no hubiese tenido protagonismo, el año que viene ya veríamos. El club cambia de propiedad y me dicen que no cuentan conmigo. Llegué a casa y tenía que revivir los fantasmas. Me cuesta mucho cambiar y allí encontré mi base, mi familia cerca...".

"Ellos no se querían desprender, querían que saliese a jugar y volver el año siguiente. Les dije que no tenía 20 años para irme cedido... y al final me fui cedido, el último día me fui al Getafe", sentencia antes de arrancar a recordar su época en El Coliseum.