María Trigo 14 NOV 2026 - 16:07h.

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El Antony que están viendo estos últimos meses los aficionados del Real Betis se parece más al que estaba en el Manchester United que al que deslumbró en unos meses mágicos que encandilaron a todos y terminaron propiciando que el club hiciera un gran desembolso para lograr su fichaje. Una vez dejada atrás la pubalgia que lo limitó durante un tiempo, el extremo no termina de encontrarse ni de aportar todo lo que sabe.

Por ahora, ni en LALIGA, ni en la Champions League, ni en la Copa del Rey ha rendido al nivel esperado. Manuel Pellegrini, que ya no duda en mandarlo al banquillo cuando es necesario, lo está mimando tanto en las ruedas de prensa como con muchas titularidades, pero Antony no termina de arrancar. A pesar de ello, el brasileño no se rinde.

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En las últimas horas ha subido a sus redes sociales el vídeo que puedes ver en la parte superior de esta noticia en la que muestra como se machaca con un entrenador personal. Para él no existen los días libres por el parón y trabaja para recuperar cuanto antes su mejor versión.

No es la primera vez que Antony muestra este tipo de vídeos, pues lleva meses trabajando con Fran Silva, licenciado en alto rendimiento deportivo y que trabaja en TrainPro Center, situado en Dos Hermanas (Sevilla). De hecho, en otras muchas ocasiones ha acudido a ese centro de trabajo acompañado de Nelson Deossa y de Facundo Bernal, aunque ahora ambos se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

El próximo partido que tiene que jugar el Real Betis es el derbi contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Es uno de los duelos más especiales de la temporada. El año pasado ya no lo pudo jugar porque estaba sancionado y habrá que ver qué decisión toma Pellegrini con él en esta ocasión. Visto los sucesos de las últimas semanas donde ya ha habido encuentros en los que no ha sido titular, puede que tampoco lo sea en el derbi. Pase lo que pase, Antony demuestra que esfuerzo por su parte no va a faltar y que hasta en los días libres trabaja con un entrenador personal.