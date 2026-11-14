Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 10:48h.

Abde, Deossa y Ángel Ortiz, titulares con sus respectivas selecciones

Troy Parrott ya espera el derbi Sevilla - Betis: "He oído lo mucho que se odian los dos"

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Todas las miradas centradas en el fútbol internacional. El último parón del año ha llegado a LALIGA justo antes de la disputa del que será el primer derbi del curso entre Sevilla y Betis, situación que ha añadido especial interés a los encuentros de selecciones donde participan jugadores de ambos equipos ante cualquier posible impedimento. En La Cartuja ya tienen la calculadora activa y es que tras los primeros días de competición, los verdiblancos ya suman un total de 205 minutos en sus piernas.

Con nueve internacionales concentrados con sus respectivas selecciones, Manuel Pellegrini ya advertía en su última comparecencia que sería clave revisar el estado físico de sus jugadores antes de presentar un once ante el Sevilla y es que a pesar de la importancia de la cita, el curso no acaba ahí y el chileno tendrá compromiso en Champions League apenas días después. Toca empezar a calcular esfuerzos.

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Nelson Deossa se estrena; Facundo Bernal sigue sumando

La gran noticia en términos internacionales en el Betis ha sido el debut como internacional absoluto de Nelson Deossa. El mediocampista, que parecía condenado a abandonar Europa el pasado verano, ha conseguido convencer no solo a Manuel Pellegrini, sino al mundo futbolístico de su valía.

El colombiano sumó 45' con su conjunto y se marchó sustituido al descanso, situación contraria a la de Facundo Bernal -otro de los que ha debutado este año tras su buen hacer con el Betis-, futbolista que saltó al terreno de juego en el 75' con Uruguay y que apenas disputó un cuarto de hora. Ahí van los primeros.

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Abde y Ángel Ortiz ya son los que más minutos suman

En términos de minutos, como decíamos, mientras otros como Valles, Marc Roca o Manu González aún no ha tenido protagonismo, los dos jugadores con más minutos disputados son Ez Abde y Ángel Ortiz.

El marroquí volvió a ser titular con su selección, disputando 75' en la victoria de su equipo, mientras que el lateral -que jugó más adelantado- tuvo 71' con España sub 21, completando así los 205 minutos béticos en la jornada internacional.

Los siguientes compromisos internacionales del Betis

El calendario, como es lógico, no termina aquí y se espera que los jugadores del Betis sigan sumando minutos. Futbolistas como Parrott, Fidalgo o incluso Marc Roca apuntan a cargar sus piernas antes de volver a Sevilla y Manuel Pellegrini está muy atento a todo ello.

14 NOV: Austria-Irlanda (Parrott)

15 NOV: Jamaica-México (Fidalgo)

15 NOV: España-Inglaterra (Valles y Roca)

17 NOV: Albania-España sub 21 (Ángel Ortiz y Manu González)

17 NOV: Irlanda-Kosovo (Parrott)

17 NOV: Niger-Marruecos (Abde)

18 NOV: Chile-Colombia (Nelson Deossa)

18 NOV: Uruguay-República Dominica (Facundo Bernal)

18 NOV: México-Jamaica (Fidalgo)