La sorpresa de los jugadores del Betis Deportivo a Rodrigo Marina tras su gol al Navalcarnero

Álvaro Borrego 13 NOV 2026 - 21:03h.

El delantero fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y recibió un pasillito muy particular de sus compañeros del filial

Quién es Rodrigo Marina, el canterano que salvó al Betis en Copa del Rey

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Rodrigo Marina es una de las personas más felices del mundo en este momento. El canterano debutó por la puerta grande con el primer equipo, nada menos que marcando el gol que evitaba la debacle del Real Betis en la Copa del Rey y llevaba el partido a la prórroga. Siete años después de su llegada al club el delantero se estrenaba en partido oficial a las órdenes de Manuel Pellegrini y prácticamente en la primera pelota que tocó mandó el balón al fondo de la red. Un tanto agónico para lograr el empate contra el Navalcarnero y salvar a su equipo de la que habría sido la mayor decepción desde que el entrenador chileno cogió las riendas del proyecto verdiblanco.

Curiosamente ese era el primer tanto de la temporada para él. El canterano, que venía de marcar 27 y 17 goles en las dos últimas campañas, siendo incluso el máximo artillero de la Youth League, aún no se ha estrenado esta campaña con el filial, pero esa diana con el primer equipo lo redime todo. Toda una reivindicación que debe suponer un punto de inflexión en la temporada. Sin ir más lejos, y sin apenas tiempo para saborearlo un poco más, este viernes ha vuelto a ponerse a las órdenes de Dani Fragoso para preparar el partido que el filial disputará este sábado contra el Atlético Sanluqueño.

Eso sí, el canterano fue el gran protagonista de la jornada. Sus compañeros lo recibieron en olor de multitudes y 'celebraron' ese triunfo de Rodrigo Marina con un pasillito muy particular. El delantero fue el único de los canteranos que disfrutó de algunos minutos contra el Navalcarnero, dado que Borja Alonso, Rica Fúnez, Corralejo, Yan y Postigo se quedaron sin opciones ante las urgencias que estaba teniendo el equipo. En cualquier caso, este debe ser todo un ejemplo para los que vienen luchando desde abajo, con el claro ejemplo de que todo llega si se busca.