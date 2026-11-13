Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 19:41h.

El portero ha colgado una publicación en la que explica lo sucedido en su domicilio

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Matías Dituro ha sido la última víctima de la oleada de robos en domicilios de futbolistas. El portero del Elche CF ha explicado el episodio a través de una story de Instagram. En este sentido, el argentino relata cómo lo vivió su mujer y sus dos hijos, de seis y ocho años, cuando se enteraron de lo sucedido, mientras se dirigían de vuelta a casa. Un asalto en el que los ladrones perpetraron su delito de forma fugaz, abandonando la vivienda en pocos minutos.

"Quiero compartir con todos lo que vivimos anoche, no solo por desahogo, sino también para alertar a nuestros vecinos. Ayer, sobre las 20:45, tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien. A las 20:49 llegué a casa con mis dos hijos, de 6 y 8 años, sin saber que los delincuentes seguían dentro", explica Matías Dituro.

Un momento en el que su esposa le avisó de lo que estaba sucediendo: "En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar", revela.

En este sentido, tanto los niños como el propio portero lo vivieron con mucha tensión: "Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos. Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose parte de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar; la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil", explica.

Por último, confía en que la justicia haga su trabajo y logre detener a los criminales: "Quiero agradecer de corazón a nuestro vecino por su rápida reacción y a todas las personas que nos están mostrando su apoyo. Gracias a esa llamada, hoy podemos decir que estamos todos bien. Confío en que las autoridades puedan identificar a los responsables y que respondan por el daño que han causado. Gracias a todos por su apoyo. Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante", sentencia.