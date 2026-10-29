Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 10:09h.

Gonzalo Villar compareció en sala de prensa

Posible alineación indebida del Elche CF en Copa del Rey: Ezequiel Ponce estaba sancionado

Compartir







La posible alineación indebida en la Copa del Rey llega al vestuario del Elche CF. Las dudas giran en torno a Ezequiel Ponce y una sanción que ya arrastraba, motivo que ha motivado la denuncia del UD Pinatar. Sobre esta cuestión ha hablado Gonzalo Villar este jueves, uno de los futbolistas más destacados en el equipo ilicitano.

Además, el centrocampista también fue cuestionado por el próximo encuentro del Elche en LALIGA EA Sports ante el Valencia CF. Con el equipo ché herido, Gonzalo Villar optó por mostrar su respeto por un histórico del fútbol español.

PUEDE INTERESARTE Mateu Alemany mueve un fichaje bomba para el Atlético de Madrid y cuenta con dos bazas

El Elche responde al Valencia CF y a la denuncia por alineación indebida

Al ser cuestionado por la denuncia del UD Pinatar por posible alineación indebida que provocaría la eliminación copera, Gonzalo Villar mostró tímidamente su parecer: "Sinceramente los jugadores al final estamos centrados en el partido del Valencia, como no tenemos poder de decisión en eso, no nos sirve absolutamente de nada estar pensando si nos van a eliminar o no. Se encargarán los servicios jurídicos del club de entender bien la norma imagino, bueno, confiamos en que no pase nada, en que como hemos ganado podamos pasar a la próxima ronda de Copa y a pensar en el Valencia".

Fue entonces cuando, cuestionado por una posible estocada al Valencia en el duelo liguero del próximo domingo, el centrocampista mostró su máximo respeto por el club che: "Es un partido muy importante para nosotros, el año pasado esa victoria fue un punto de inflexión para nosotros. Por supuesto que estocada al Valencia no, el Valencia es uno de los mejores clubes de la historia de España y por mucho que perdieran no se quedarían... entiendo que sería un golpe duro para ellos, pero se quedarían tocados si les ganamos y ya te digo, el Valencia podría salir perfectamente de ahí. Si van a estar peleando con nosotros, que puede ser, pues meterles tres puntos más de diferencia y empezar a ganarles el duelo directo. En esas cosas estamos".