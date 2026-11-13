Álvaro Borrego 13 NOV 2026 - 18:03h.

El palaciego reconoce que volver al Betis sería "la mejor manera de terminar" su carrera

Cucho Hernández, seguido por varios clubes de la Serie A

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Fabián Ruiz es uno de los jugadores de moda del fútbol español. El canterano del Real Betis, natural de Los Palacios y Villafranca, es el único futbolista que puede presumir en estos momentos de ser vigente campeón del mundo con España y de la Champions League con el PSG, de ahí que haya sido uno de los nominados en la última edición del Balón de Oro. Titular en el tramo decisivo del Mundial, el sevillano no llegó al once por casualidad ni -solo- por el bajón de rendimiento de Pedri, sino que lo hizo por constancia y ejemplo, y se mantuvo por rendimiento. Y hasta que besó la copa del mundo su puesta en escena fue infalible. 50 partidos con España, 0 derrotas.

Un indiscutible para Luis de la Fuente y para Luis Enrique, por más que muchos fantaseen con verlo a las órdenes de Manuel Pellegrini. De momento su regreso sigue lejos, sobre todo porque acaba de renovar hasta junio de 2028, aunque volver a vestir la camiseta verdiblanca es uno de los deseos que mantiene vigente el centrocampista.

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Así lo ha vuelto a reconocer en este parón internacional. Su sueño es volver al Real Betis antes de colgar las botas: "Sí, siempre lo he dicho. Soy bético. El Betis ha sido mi casa y sigue siéndola, también para mi familia. Me gustaría acabar mi carrera allí, retirarme con mi afición, con mi equipo y con el club que me lo ha dado todo. Gracias a la ayuda que nos dieron, aquel niño pudo cumplir su sueño. Ojalá pueda volver a vestir esa camiseta. Sería la mejor manera de terminar mi carrera", explicaba el futbolista en su entrevista para OKDiario.

No obstante, ese regreso es imposible a corto plazo. La última vez que se pronunció al respecto fue en la previa de la segunda jornada de la UEFA Nations League, en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Fabián Ruiz no tenía inconveniente alguno en volver a mostrar su beticismo y su intención de volver a vestir algún día la camiseta verdiblanca, aunque reconoció que no era el momento. "Siempre lo he dicho, que sigo al Betis y cada vez que puedo intento ver todos los partidos. Me alegro de todo lo bien que le vaya. Siempre lo diré, soy bético, todo el mundo lo sabe y siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera aquí. Ahora mismo no es el momento, pero en el futuro seguro que sí", explicaba desde la sala de prensa del estadio sevillista.