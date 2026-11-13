Álvaro Borrego 13 NOV 2026 - 18:59h.

"Por lo que he visto en Sevilla hasta ahora, o eres del Betis o del Sevilla. No hay término medio"

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Troy Parrott, el chico de la cláusula de los 100 millones, sigue en un periodo de adaptación. Su irrupción en el Real Betis fue especialmente ilusionante, con goles decisivos como el de Lille o el que logró frente al Real Madrid, pero desde entonces su aportación ha caído en picado. No celebra un tanto con la camiseta verdiblanca desde el pasado mes de septiembre y estas últimas fechas tampoco ha ofrecido el nivel que se le presuponía, a pesar de ser la única referencia del equipo por la lesión del Cucho Hernández. Aun así, el delantero irlandés asegura estar "disfrutando mucho" su primera temporada en España y reconoce tener unas ganas enormes de poder vivir por primera vez un derbi contra el Sevilla FC.

El ariete ha concedido una entrevista para RTÉ Sports en la que ha valorado sus primeras impresiones del club. En referencia al derbi, Troy Parrott considera que debe ser "algo enorme" y aunque siga concentrado con su selección de Irlanda, espera con ganas ese Sevila-Betis de la próxima semana: "los partidos de esta semana son los más importantes porque son los próximos, pero tengo muchas ganas de que llegue ese".

Sobre el derbi: "He oído muchas cosas sobre lo importante que es y lo mucho que se odian los dos equipos. Por lo que he visto en Sevilla hasta ahora, o eres del Betis o del Sevilla. No hay término medio. Tengo muchas ganas de vivir ese partido."

Troy Parrott valora positivamente sus primeros meses en el Betis: "Lo estoy disfrutando mucho. Buen clima, buen equipo de fútbol, buenos jugadores entrenando todos los días. Es una experiencia totalmente nueva para mí poder ir a jugar en estos grandes estadios españoles que no habría visto cuando era niño. Es agradable poder experimentar una cultura diferente y una forma de vida diferente".

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Jugar en España, todo un sueño cumplido para él: "Es un gran salto. Ahora estoy al máximo nivel de la liga. La Liga es una de las mejores ligas del mundo, y además juego en la Champions League contra equipos muy importantes. Esto es con lo que sueñas cuando eres niño. Estoy muy, muy feliz de formar parte de esto y de poder codearme con los mejores".