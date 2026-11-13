Pepe Jiménez Sevilla, 13 NOV 2026 - 14:25h.

La situación no afectó a la actividad en el Sánchez-Pizjuán

El Betis, aún más lejos del Sevilla que en la penúltima previa del derbi

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Nuevo aviso de bomba en Sevilla. Varios miembros de la Policía Nacional acordonaron el cruce entre las calles Eduardo Dato con la Avenida Luis de Morales, justo la esquina por la que acceden los autobuses de los equipos al Sánchez-Pizjuán, tras recibir durante la mañana de este viernes -a solo ocho días de El Gran Derbi- un nuevo aviso por un paquete sospechoso.

Según ha informado ABC, la Policía Nacional acordonó rápidamente la zona y, tras realizar una serie de comprobaciones, inspeccionaron el terreno encontraron una serie de objetos sospechosos. La citada fuente explica que, tras desalojar la parada de Tussam más cercana, se detectó una mochila azul justo en la salida del parking del hotel Novotel. En el interior de la mochila se encontraron un táper y una botella de agua, objetos analizados por los TEDAX y por la Policía Nacional rápidamente.

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En el Sánchez-Pizjuán, según cuentan fuentes a este medio, no vieron afectada su actividad a pesar de la alerta. Es importante señalar que, a diferencia de hace años, el Sevilla actualmente tiene prácticamente toda su actividad diaria en la ciudad deportiva, por lo que el trabajo no se vio afectado en ningún momento.

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Cabe recordar que este pasado jueves, la Policía Nacional tuvo que cortar la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva por otro aviso de bomba. La investigación del caso localizó una mochila en la parada del Metrocentro que fue detonada de forma controlada.

El Gran Derbi, en el punto de mira de la Policía

Estos avisos, además de otros tantos recibidos en las últimas horas, han activado cierta alerta en la Policía Nacional ante la cercanía de la disputa de El Gran Derbi en el Sánchez-Pizjuán.

En poco más de una semana, miles de aficionados se reunirán en Nervión de cara al encuentro más esperado de la ciudad y la Policía quiere tener todo controlado al detalle para evitar cualquier tipo de incidente o alarma que pueda generar algún tipo de impedimento en las horas previas o posteriores a la cita.

Se espera que Antiviolencia declare la cita de alto riesgo y, con ello, se aumente considerablemente el número de efectivos alrededor de un encuentro que llega marcado por unas horas con múltiples avisos.