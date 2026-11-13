Basilio García Sevilla, 13 NOV 2026 - 12:17h.

El catalán sufrió una lesión muscular en el entrenamiento posterior a la derrota en Getafe

El Sevilla, la lesión de Alfon y el límite salarial; cómo, cuándo y cómo puede abrir hueco

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La mala noticia de la grave lesión de Alfon González ha marcado la mañana del viernes en el Sevilla FC, pero sí se ha producido una novedad favorable en la sesión matinal celebrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Peque, diez días después de anunciarse su lesión, ha vuelto a trabajar con el grupo sobre el césped.

El catalán se lesionó en la sesión de entrenamiento del pasado lunes, apenas un día después del partido de Getafe en el que no participó. El primer parte de los servicios médicos del Sevilla hablaba de una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y quedaba pendiente de evolución. En principio, el tiempo de baja estimado era de entre tres y cuatro semanas, pero diez días después se ha podido ver a Peque entrenando con el grupo.

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El jugador que llegara del Racing de Santander se ha calzado las botas y ha participado en los minutos abiertos a la prensa, aunque la nota del club en su web oficial no especifica si ha hecho el entrenamiento completo o no, limitándose a sacarle de una lista de lesionados que está conformada ahora por Miguel Sierra, Alfon y Marcao.

En el Sevilla, aunque las noticias de la pasada semana no fueron buenas, se confiaba en que, teniendo en cuenta el físico del futbolista y su evolución habitual en lesiones de este tipo, acabara acortando plazos. En un principio, su concurso en el derbi ante el Real Betis del próximo día 21 parecía casi descartado, ahora se abre una luz para que Luis García Plaza pueda contar con Peque.

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Las ausencias

Con todo, Luis García Plaza solo ha podido contar con doce jugadores de la primera plantilla en el entrenamiento. Fran González, Juan Iglesias, Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Fabio Cardoso, Julio Díaz, Agoumé, Manu Bueno, Peque, Ejuke y Félix Correia. Por su parte, Isaac Romero y Youssouf Fofana siguen haciendo trabajo específico en el gimnasio, mientras que Guridi está concentrado con la selección de Euskadi para el partido del sábado ante Venezuela.

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Aprovechando que el Sevilla Atlético no tiene partido este fin de semana, ya que su duelo ante el Recreativo de Huelva ha sido aplazado al día 25 por la disputa de la final de la Copa Federación por parte del equipo onubense, los entrenamientos del primer equipo de este tramo final de la semana están ‘plagados’ de canteranos.

Al grupo de once del jueves se ha sumado este viernes el delantero Pedraza, sobrino del exbético Alfonso Pedraza que llegó el año pasado procedente del Antoniano. Este sábado será igual, y ya el domingo el equipo disfrutará de una nueva jornada de descanso para calentar todos los motores de cara al derbi ante el Real Betis de la semana que viene.