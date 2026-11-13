Basilio García Sevilla, 13 NOV 2026 - 10:59h.

El artículo 77 de la normativa de control económico de LALIGA regula la desafortunada situación del manchego

Alfon se pierde la temporada por lesión: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos

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El sevillismo se ha despertado este viernes con la nefasta noticia de la lesión de Alfon González. El manchego se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla tras un lance del entrenamiento del jueves, y buena parte de la afición del Sevilla FC se pregunta cómo puede el club cubrir el hueco que deja.

Pues bien, según la normativa del Límite de Coste de Plantilla Deportiva de LALIGA -en concreto el artículo 77 de la normativa de control económico -, el Sevilla sí puede fichar un reemplazo. En concreto, si un jugador está lesionado por un periodo superior a cuatro meses, el equipo en cuestión puede retirar hasta el 80% del salario que le quede por cobrar para contratar a otro futbolista. No es necesario retirarle la ficha federativa y podría volver a jugar, siempre y cuando haya dorsales disponibles y se recupere. Debe obtener el club, eso sí, el plácet de la comisión médica de LALIGA.

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Alfon va a tener casi imposible volver a jugar en lo que resta de una temporada a la que aún le quedan más de seis meses, por lo que cubre perfectamente el requisito principal, y además nada apunta a que lo hará antes de ese periodo de cuatro meses. De ser así, podría volver a participar y el club debería asumir el excedente salarial en el siguiente periodo de inscripción, aunque eso no sucederá salvo recuperación milagrosa.

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Los precedentes

Este resquicio de la normativa se hizo famoso después de que el FC Barcelona lo haya utilizado en numerosas ocasiones, dos veces incluso con Christensen para facilitar los fichajes de Dani Olmo y Joao Cancelo.

En el Sevilla ya sucedió esto el año pasado, cuando a finales del mes de enero Marcao fue operado de una rotura del hueso escafoides del pie izquierdo, por la que fue intervenido en Barcelona. El brasileño no volvió a jugar en lo que quedó de temporada -en la actual solo jugó unos minutos en el Trofeo Antonio Puerta antes de caer lesionado de nuevo- y Antonio Cordón utilizó el hueco dejado por él y por, precisamente, Alfon, para inscribir al cedido Neal Maupay en el que fue el único fichaje del pasado mes de enero.

Generación de límite

Así, de la manera más desgraciada, el Sevilla ha empezado a generar el hueco en el límite salarial que José Ignacio Navarro necesita para acudir al mercado. Lo que deja Alfon es mucho menos de lo que dejó Marcao la pasada temporada -unos 800.000 euros-, ya que mientras la ficha del brasileño es de las mayores de la plantilla, la del manchego entra dentro de la situación económica actual y está en la media, con algo más de un millón de euros brutos por temporada. Además, no hay porcentaje de amortización que restar porque el jugador llegó gratis. Víctor Orta le multiplicó el salario que percibía en Vigo, pero entonces no alcanzaba siquiera el medio millón de euros. Del porcentaje de ficha que le corresponde a los meses que estará de baja, saldrá un 80% 'en favor' del club que se podría utilizar ahora para fichar a un jugador libre, aunque lo más lógico es que sea usado en enero con un mercado más abierto.

Juega, eso sí, en favor del Sevilla, que la lesión se ha producido dos meses y medio antes que la de Marcao de la pasada temporada y el hueco se abre desde el momento en el que el jugador se da de baja, prorrateándose el salario anual en los meses en los que no estará disponible.

El Sevilla dispone ahora de 25 días para presentar la solicitud y la documentación médica a LALIGA, y este hueco generado solo se puede utilizar para inscribir a un solo jugador hasta final de temporada. Por ejemplo, le vale una cesión o un contrato hasta el 30 de junio, pero si fichara a un futbolista por tres temporadas, el próximo año no podría ser inscrito hasta que no se abriera el hueco suficiente en el límite salarial.