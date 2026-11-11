Basilio García Sevilla, 11 NOV 2026 - 22:09h.

Carmona, Rubén Vargas, Fabio Cardoso, Marcao...

JIN tenía razón con Marcao y Fabio Cardoso

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El Sevilla FC contempla acudir al mercado invernal, claro que sí, como todos los equipos de LALIGA EA SPORTS, pero a priori lo hará con ciertas limitaciones. José Ignacio Navarro ya expresó este martes, en sus intervenciones tras la entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono al periodismo y fotoperiodismo, que el club apenas contaba con límite salarial para acometer nuevas incorporaciones y que todo dependería de si se producen salidas.

Aunque el equipo está funcionando por encima de lo esperado, eso no significa que la dirección deportiva no tenga marcados ya varios nombres en rojo por los que intentar una salida. Si es mediante una venta, mejor que mejor, pero también hay que poner en la balanza si el equipo quedaría debilitado de cara a los últimos meses de la temporada. Si no, cualquier salida abrirá hueco en el límite, y a partir de ahí JIN y compañía tendrán opción a hacer ingeniería financiera para cerrar algún refuerzo.

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La opción de José Ángel Carmona

Uno de los nombres que ha saltado a la palestra en las últimas horas es el de José Ángel Carmona. Según ha apuntado Radio Sevilla este miércoles, el visueño sí valora ahora la opción de buscar una salida al verse tapado por Juan Iglesias, y estaría manejando propuestas del extranjero.

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Carmona no quiso marcharse el año pasado al Nottingham Forest en verano porque se encontraba ante la oportunidad de su vida de ser importante en el equipo de sus amores. Se hartó de jugar con el Sevilla –38 partidos y 2.719 minutos- pero en la actual solo ha disputado 175 minutos en seis apariciones, incluyendo el partido completo de la Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza. Al verse en el ostracismo, no vería con malos ojos una salida en enero, mes en el que cumplirá 25 años y, de hecho, ha cambiado recientemente de agencia de representación y se ha enrolado en CAA Stellar, una de las 'megaagencias' a nivel mundial.

¿Y si llega una oferta por Rubén Vargas?

Parece poco probable, pero es una posibilidad. Aunque el arranque de temporada del suizo está siendo espantoso, Rubén Vargas aún conserva cierto prestigio en el mercado después de su buena actuación en el Mundial. En verano, solo ofertó el Olympiacos griego y no pasó de los ocho millones de euros, ya que la propuesta definitiva que se esperaba no llegó.

Para el invierno, cabe la opción de que el Sevilla vea con buenos ojos una oferta similar, que generaría plusvalía -se pagó al Augsburgo en 2025 poco más de dos ‘kilos’- y además liberaría una de las fichas más altas de la plantilla. Ante el pobre rendimiento que ofrece, más vale pájaro en mano…

Y los descartes

Sin lugar a dudas, los primeros jugadores que va a intentar ‘colocar’ José Ignacio Navarro en invierno serán Fabio Cardoso y Marcao. Los dos centrales no cuentan, ya se les intentó buscar una salida en verano, y siguen ocupando un espacio importante en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva.

El luso acaba contrato el 30 de junio de 2027 y ante el ostracismo al que se ve sometido después de haber estado apartado toda la pretemporada, se espera que se pacte una salida amistosa y que el jugador sea libre para encontrar un destino. Hubo sus más y sus menos en el mercado estival, pero se volverá a intentar.

Mucho más complicada es la situación del brasileño, que encadena una lesión con otra, acaba contrato en 2028 y, además, tiene uno de los salarios más altos de la plantilla pese a la reducción que aceptó el año pasado. Por si fuera poco, su mujer, Pan Teixeira, ha incendiado este mismo miércoles las redes sociales al tratar de defender a su marido, con unas palabras que no han gustado demasiado al sevillismo. Hace tiempo que lo mejor para todos es una salida, y en el Sevilla esperan que se produzca cuanto antes.

Otros nombres que podrían estar encima de la mesa son Alfon, que apenas participa, Manu Bueno, al que también se le buscó una salida en el tramo final del mercado de verano, o Andrés Castrín. El lucense sigue sin renovar y el club podría optar por aceptar un traspaso, aunque fuera pequeño, en enero para que no se marchara libre. Con todo, parece una opción improbable.