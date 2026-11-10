Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 13:12h.

Kiko Hurtado y Tito González también fueron premiados en anteriores ediciones

Tito González, periodista de ElDesmarque, recibe el Premio Blázquez del Sevilla FC

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El Sevilla ha celebrado este martes una nueva edición de los Premios SFC José Antonio Blázquez y SFC Manuel Ruesga Bono y, entre los premiados, ElDesmarque ha recibido su galardón reconociendo sus 20 años de trabajo informando sobre la actualidad del conjunto blanquirrojo.

Con Federico Quintero,presidente de ElDesmarque, como principal representante junto a otros miembros de la familia como Nacho Delgado, Kiko Hurtado, Basilio García o Álvaro Borrego, este medio ha recogido el galardón otorgado por el Sevilla en reconocimiento a los 20 años de trayectoria de la web, en los que se ha destacado por cubrir de forma pormenorizada a diario la información del club de Nervión.

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ElDesmarque, web de información deportiva nacida en la capital hispalense en 2006, echó a andar el 25 de agosto de aquel año, fecha especialmente señalada para el sevillismo por haber sido la de la disputa de la Supercopa de Europa donde el Sevilla FC se adjudicó el título brillantemente ante el FC Barcelona (3-0).

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Desde entonces, ElDesmarque ha sido testigo directo de los grandes éxitos nacionales e internacionales del club sevillista, entre cuya afición ha ido construyendo una gran comunidad de seguidores. Ese trabajo de dos décadas de muchos profesionales recibe ahora el importante refrendo de los premios periodísticos del Sevilla FC que desde 2010 reconocen los trabajos y a los profesionales más destacados del sector, tanto a nivel local, como nacional e internacional, en clave sevillista.

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ElDesmarque se fundó en 2006 con una vocación de capilaridad local y regional que se convirtió en pilar estratégico de su crecimiento exponencial. En 2019 se integró en Mediaset como epicentro de la información deportiva en el grupo audiovisual líder en Europa, si bien ha mantenido su esencia. De hecho, ésa ha sido la base del premio especial que ahora recibe del Sevilla FC, como ha destacado el propio club en el anuncio de los ganadores de esta edición de los Premios Blázquez: "Siendo un proyecto en sus inicios de periodismo deportivo local de Sevilla, se ha consolidado en sólo dos décadas en una marca indiscutible dentro del periodismo deportivo español, pero manteniendo sus raíces en la ciudad".