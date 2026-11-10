Basilio García Sevilla, 10 NOV 2026 - 22:45h.

"Prácticamente casi al 100%, el límite salarial está puesto en el campo"

Competitividad y sostenibilidad, las dos premisas de JIN para su primer mercado en el Sevilla FC

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Quedan 50 días mal contados para que comience el mercado de invierno y el Sevilla FC, como todos los equipos de LALIGA EA SPORTS, tendrá la oportunidad de acudir a una ventana de fichajes siempre complicada. Será la segunda ocasión en la que José Ignacio Navarro lidere una planificación, esta de con condicionantes y limitaciones, y el director deportivo ya hace cuentas.

Hay una cosa que está muy clara en las oficinas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Para entrar, hay que dejar salir. El director deportivo sevillista lo ha dejado muy claro este martes, en el transcurso del acto de entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono al periodismo y fotoperiodismo sevillano, en el que ha pasado por los micrófonos de varios medios de comunicación.

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“Una de las cosas que ya veníamos comentando es que todo el límite que se generó con las diferentes salidas que hubo en verano iba a estar en el campo, y prácticamente casi al 100% está puesto en el campo. Ahora mismo no tenemos ese margen para acometer ninguna incorporación”, expresaba José Ignacio Navarro en palabras a Zona Mixta. El Sevilla estiró el límite en el deadline day para hacer hueco a Fofana pagando una parte muy pequeña del salario que cobraba el francés en el Milan, y no hay mucho más que rascar a día de hoy.

Así, la hoja de ruta y los números de José Ignacio Navarro están cristalinos. “En caso de que hubiera esa incorporación, habría que generar ese límite con alguna que otra salida”. Blanco y en botella.

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La revolución del verano. “Yo creo que final los movimientos eran necesarios y eran obligatorios si queríamos mover esa plantilla, porque al final había que generar ese límite de coste plantilla y había que hacerlo con los jugadores que estaban en la plantilla que terminó la temporada anterior. Obviamente, al final se van dando las cosas para ese número, pero no nos planificamos ni nos marcamos como objetivo determinado número de fichaje o determinado número de salidas”.

La figura de Luis García Plaza. “Estábamos en una situación límite. Cuando se realizó la destitución de Matías, él le aportó al equipo ese conocimiento que hacía falta un poco de la liga española, conocimiento de la plantilla, conocimiento de los rivales, y nos consiguió el objetivo de la permanencia. A partir de ahí, cumplió el objetivo que tenía en su contrato, esa temporada más, y la verdad es que, de momento, estamos muy satisfechos del trabajo tanto de Luis como del resto de miembros del cuerpo técnico. Los que incorporó a los que ya estaban, a los que ya estaban también de la casa, y yo creo que al final esto es trabajo de equipo. Es una familia, es el día a día, y eso es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo”.