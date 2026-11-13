Basilio García Sevilla, 13 NOV 2026 - 09:46h.

Sufre una rotura de ligamento cruzado y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente

Alfon vuelve a la casilla de salida

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Malísimas noticias las que llegan desde el Sevilla FC. En una jugada del entrenamiento de este jueves, Alfon González quedó lesionado y el club ha dado a conocer este viernes el parte médico, que no puede ser peor para sus intereses. El manchego, que ya había comenzado el curso con problemas físicos, ha caído de gravedad no volverá a jugar en la temporada 2026/27.

Según los servicios médicos del club, el manchego sufre "una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", lo que le obligará a perderse lo que resta de temporada. Según ha indicado el club, el jugador sufrió la lesión en un lance del entrenamiento del jueves y fue trasladado de inmediato a un centro médico para que se le practicara una resonancia magnética. Desgraciadamente, esta confirmó el diagnóstico inicial.

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El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, y el club, a través de su web oficial, ha querido "trasladar un mensaje de ánimo a su jugador", advirtiendo de que "apoyará en todo momento en su proceso de recuperación". Se trata de la lesión más complicada y temida que puede sufrir un futbolista, ya que le dejará fuera de los terrenos de juego durante una horquilla de entre seis y ocho meses. Si todo marcha bien, empezaría a participar con el equipo en la pretemporada de 2027.

Posibles sustitutos

La baja de Alfon llega en un momento complicado para el puesto de extremo del Sevilla, ya que después de la lesión de Miguel Sierra -que estará ausente hasta el cambio de año-, los carriles del ataque quedan cogidos con alfileres. El ex del Celta había sustituido en los últimos partidos a Félix Correia, el único fijo en los planes de Luis García Plaza en estos momentos, y por la otra banda quedan sanos tanto Chidera Ejuke como Rubén Vargas, y los dos despiertan dudas. Por su parte, el canterano Marc Scuri, que está brillando en el filial, ha empezado a entrenar con el primer equipo y podría ser una alternativa.

Además, Alfon era uno de los hombres señalados para salir este mercado invernal, tal y como sucediera el ejercicio pasado cuando se fue cedido al Villarreal. Ante esta tesitura, la posibilidad de retirarle la ficha por lesión de larga duración, y las estrecheces que está viviendo el equipo en ese puesto, la posibilidad de incorporar un extremo en enero cobra fuerza.

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Hasta ahora, la participación del futbolista albaceteño había sido residual, apenas 65 minutos en LALIGA EA SPORTS repartidos en cinco partidos, y los 90 del duelo copero ante el Sporting de Hortaleza, en el que dio una asistencia. Se lesionó en pretemporada y le ha costado entrar en la dinámica del equipo pese al interés de Luis García Plaza de recuperarle. Ahora, tendrá que buscar otras opciones.