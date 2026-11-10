Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 16:59h.

El extremo es el jugador con menos minutos disputados, por delante solo de Fabio Cardoso

Alfon explica cómo afectaba la crisis alrededor del Sevilla al vestuario: "Somos personas"

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Alfon tampoco arranca este año. El extremo ex del Celta, que llegó a Sevilla este verano con una importante lesión, continúa muy lejos del nivel que mostró un día en Balaídos y con la entidad buscando movimientos para seguir intentando mejorar el plantel, el de Albacete apunta a ser uno de los favoritos para dejar libre su dorsal.

Llamado a ser hombre importante en banda, sea por derecha o por izquierda, la realidad es que casi un año y medio después de su llegada al Sevilla, Alfon no ha terminado de cuajar en el Sánchez-Pizjuán. El pasado curso, sin ir más lejos, el ex del Celta se marchó cedido en invierno para dejar su hueco a Neal Maupay y esta temporada no se puede descartar algo parecido.

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El propio jugador argumentaba el pasado año que la presión vivida en Nervión no ayudaba al futbolista, pero este curso, con el público más relajado, el extremo tampoco consigue brillar en los (pocos) minutos que dispone.

Luis García Plaza y su apuesta por Alfon

Confirmada su preferencia por partir desde banda izquierda, Alfon tiene la batalla completamente perdida actualmente con Félix. El ex del Lille se ha convertido en indiscutible en el sistema de Luis García Plaza por su voluntad, su resistencia y su disciplina táctica, situaciones que están siendo demasiado para el ex del Celta.

Alfon es actualmente el futbolista con menos minutos del plantel (solo supera a Fabio Cardoso), sumando incluso menos que Oso, que se marchó a principios de temporada. A pesar de haber participado en seis encuentros, todos ellos han sido testimoniales (excepto la Copa del Rey) y es que cada vez que ha aparecido ha mostrado una alarmante falta de ritmo y chispa.

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Ante el Alavés dispuso de poco más de cinco minutos y en los mismos volvió a dejar la misma sensación: le falta un mundo para ser el jugador que enamoró a la élite en el Celta.

Una posible nueva salida para Alfon

Con todo ello, no debemos descartar -ni mucho menos- una nueva posible salida para Alfon. El pasado mercado invernal, Antonio Cordón cerró un acuerdo con el Villarreal para dejarle cedido (sin demasiado rendimiento) y este verano su nombre volvió a ser relacionado con el Celta, aunque su lesión lo frenaba todo.

En este Sevilla tan necesitado en lo económico, cualquier oportunidad de negocio será valorada y si llega alguna oferta por Alfon, a buen seguro, será de las preferidas dado su rendimiento y su baja aportación hasta ahora.