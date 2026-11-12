Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 12:04h.

El lebrijano y el francés se han ejercitado al margen y Guridi está con Euskadi

El Sevilla ya prepara el derbi bajo la lluvia y con Luis García Plaza en el grupo

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El Sevilla FC sigue preparándose de cara al derbi ante el Real Betis Balompié, y este jueves ha celebrado su segunda sesión de preparación de la semana, con muchas novedades en este parón internacional. Por un lado, tanto Isaac Romero como Youssouf Fofana se han ausentado de la sesión, trabajando en el gimnasio para hacer trabajo específico. Nada grave, en definitiva.

Además, a los siete internacionales se ha sumado la ausencia de Jon Guridi, que se ha desplazado hasta el País Vasco para disputar con la selección de Euskadi que dirige Jagoba Arrasate el amistoso del próximo sábado ante Venezuela, que se jugará en San Mamés.

La sesión de ha completado con once jugadores del Sevilla Atlético, entre los que destaca un Marc Scuri que está destacando en el primer tramo de competición con el filial. Rafa Romero, Loren, Marc Fernández, Eric Alcaide, Tamiou Kpebane, Chumachenko, Jesuly, Jesús Cruz, Edu Altozano, Scuri e Ibra Sow han estado a las órdenes de Luis García Plaza.