Basilio García Sevilla, 11 NOV 2026 - 21:07h.

Primer entrenamiento del parón para los jugadores del Sevilla

Empieza el derbi para Luis García Plaza: "Quiero vivirlo y verlo en nuestro estadio"

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El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este miércoles y ya mira al derbi sevillano que le mide al Real Betis Balompié el próximo 21 de noviembre. Tras tres días de descanso consecutivos, el equipo nervionense volvía a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión sin los internacionales.

Las condiciones meteorológicas han marcado la sesión, ya que se esperaba que la borrasca Charles descargara con virulencia en al capital hispalense a la hora fijada, las 18.00 horas. El club suspendía la presencia habitual de la prensa y la primera parte del entrenamiento fue en el gimnasio.

En la segunda, los jugadores saltaban al césped para hacer carrera continua y, dando ejemplo, bajo la lluvia y con un intenso viendo como compañero, para hacer las cosas todavía más difíciles, estuvo Luis García Plaza. Uno más en el grupo.