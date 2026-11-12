Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 20:33h.

El catalán llegó del Mollerusa y este jueves entrenó por primera vez a las órdenes de García Plaza

Los once canteranos del Sevilla en un entrenamiento sin Fofana, Isaac Romero ni Guridi

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Es tiempo de parón de selecciones y en el Sevilla FC, como en casi todos los equipos, los entrenamientos suponen un banco de pruebas para jugadores de la cantera que vienen a completar las sesiones de trabajo de los equipos de élite. Este jueves ha sido un ejemplo y hasta once canteranos han formado parte del entrenamiento que ha dispuesto Luis García Plaza, el segundo de preparación del derbi ante el Real Betis Balompié de la próxima semana. De entre ellos, el más llamativo es Marc Scuri.

El catalán ha completado este jueves su primer entrenamiento con el primer equipo desde que arribara a la cantera nervionense. Llegó este verano, se lesionó en el último partido de pretemporada del filial y tras algo más de un mes de baja ha irrumpido de manera fulgurante en el Sevilla Atlético. Firmó a mediados de julio por dos temporadas, llegó procedente del Mollerusa tras haber pasado por los escalafones inferiores del RCD Espanyol y el RCD Mallorca, y está sorprendiendo a propios y extraños con cuatro goles en los últimos tres partidos del equipo de David Galiano.

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Nacido en Sabadell hace 21 años, ha desarrollado su carrera hasta ahora en el entorno del fútbol catalán, con una experiencia en Palma de Mallorca y es todo un ejemplo de superación personal. El departamento de cantera sevillista, avisado por los ojeadores que le pasan información en Catalunya, le tenía en el radar y, tras superar un periodo personal complicado que puso en jaque su carrera con la enfermedad y muerte de su madre, siendo aún muy joven, tomó impulso y dio un paso al frente para crecer en el mundo del fútbol.

También fue clave el momento en que puso su futuro en las manos de Joan Ocón, un representante andorrano con el que el Sevilla ya había tenido contactos, pues también lleva al central del filial Marc Fernández. Ante la llamada del Sevilla, nadie dudó. "Cuando apareció el Sevilla, allá por marzo, le dije a mi representante que ni nos lo pensábamos. Al Sevilla no se le puede decir que no. Cuando me lo comentaron me puse muy contento y pedí que lo cerrasen porque tenía muchas ganas de venir aquí", expresó hace unos días en los medios de comunicación del club.

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El fichaje se hizo en los términos que asumía el club para un jugador sub 23 y el futbolista daba un paso adelante en su carrera deportiva. La operación recuerda en cierto modo a la de Miguel Sierra, ya que se le seguía en la cantera de un club de élite y cuando dio el paso a otra entidad modesta, el Sevilla consiguió hacerse con sus servicios en unas condiciones ventajosas.

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Un perfil necesario para el primer equipo

Con Scuri, el departamento de cantera del Sevilla ha firmado a un futbolista que se desenvuelve como extremo derecho. Rápido, potente pese a no ser muy alto, es un extremo explosivo acostumbrado a jugar pegado a la banda, de los que llegan a línea de fondo con la asistencia entre ceja y ceja. Los técnicos del club afirman que tiene físico de Primera división y destacan la fortaleza de su tren inferior.

Sin embargo, en el Sevilla Atlético está destacando en la faceta goleadora, con cuatro goles en los tres últimos partidos. Aunque juega como extremo, creció haciéndolo como delantero y no ha perdido el olfato de cara a portería. Desde la lesión de Miguel Sierra, el primer equipo no encuentra el sustituto del canterano granadino en la banda derecha. Con Félix Correia totalmente asentado en el lado izquierdo, ni Ejuke, ni Rubén Vargas, ni Alfon están dando la talla.

"Tengo los pies en el suelo, no me influye lo que digan para bien y para mal y tengo conmigo un buen círculo de gente. Tranquilidad y que todo lo que tenga que llegar, que llegue. Todo lo que sea tirar hacia arriba y tener oportunidades, bienvenido será. Son situaciones que los futbolistas tenemos que controlar. Lo importante es el día a día y tener la cabeza limpia", decía el catalán horas después de trabajar por primera vez con el primer equipo. El salto de Segunda Federación a LALIGA EA SPORTS es enorme, pero Scuri se muestra ya a los ojos de Luis García Plaza.