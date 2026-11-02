Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 15:59h.

El '14' del Sevilla perdió una gran oportunidad para seguir sumando minutos regularmente

El Sevilla vuelve a las andadas: García Plaza y un problema que no consigue solucionar

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Una oportunidad casi única, perdida. Manu Bueno se convirtió en El Coliseum en la gran apuesta de Luis García Plaza (tras la lesión de Isaac Romero) después de sus buenos minutos en las últimas citas y el canterano, que arrancó con la energía y el dinamismo habitual, acabó viviendo una tarde negra... que además castiga al Sevilla de cara a la próxima cita.

Protagonista, en negativo, en el segundo tanto del Getafe al ser el hombre que recibe el golpe de Andrés García, Manu Bueno no arrancó mal, es la realidad, se adaptó rápidamente a la ardua pelea que había en mediocampo e intentó, dentro de las limitaciones físicas -Nemanja Gudelj le superó en este sentido-, pujar por todo lo que pasó por su zona.

Sus números en la hora y poco que jugó tampoco son malos: 75% de pases acertados, cuatro entradas con éxito, un par de faltas tácticas bien realizadas, tres recuperaciones (alguna en buena zona)... pero todo quedó empañado en el tramo final.

Con el Sevilla buscando de manera desesperada el empate, Manu Bueno se ofreció para ser el encargado de iniciar la jugada y ante la presión de Satriano, sea por inexperiencia, nervios o simplemente una mala idea, perdió la pelota y se marchó expulsado tras cargar sobre el delantero. Un horror.

Con uno menos, el Sevilla perdió totalmente sus opciones de empatar -que tampoco parecían demasiado altas antes- e incluso recibió el tercero, un peso que caía sobre la espalda de un chico que no parece haber encontrado regularidad en el primer equipo y que, con la notable competencia existente en el medio, parece que deberá esperar algunas citas para volver.

Un problema más para García Plaza

Por si fuese poco, la expulsión de Manu Bueno aumenta los problemas de Luis García Plaza para la confección del equipo el próximo viernes. Sin Marcao ni Miguel Sierra, el entrenador está pendiente del estado físico tanto de Isaac Romero como de Fofana, también con molestias, por lo que podría verse ante el Deportivo Alavés con cinco bajas casi sin esperarlo.