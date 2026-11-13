Pepe Jiménez Sevilla, 13 NOV 2026 - 21:01h.

El entrenador se despedía de Ceuta este mismo viernes

El dardo de José Juan Romero a Marlaska por Ceuta y la suspensión del partido de España sub 20: "A estos me los traía yo"

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Hay situaciones que, después de muchos años, destituciones y apariciones de encargados de prensa en cada club de élite, continúan sorprendiendo al gran público. La última la han protagonizado un ex del Sevilla, como es José Matos, y un ex del Betis, como es José Juan Romero, dos hombres que trabajaban juntos hasta hace días en el Ceuta y que parece que no han acabado su relación de la mejor manera posible.

El entrenador José Juan Romero fue destituido hace ahora casi una semana después de caer derrotado ante el Córdoba y confirmar su mala dinámica en un curso marcado, sin lugar a dudas, por asuntos extradeportivos vividos en la ciudad autónoma.

Lo sorprendente llegó cuando, apenas días después del cese, José Matos, formado en la cantera del Sevilla, concedió una entrevista a Club Deportivo, de RTVCE, y acabó cargando duramente contra su exentrenador. "La decisión que han tomado ha sido muy dura, muy difícil. Lo sé por cómo es este club, por cómo lo han transmitido, pero a veces es inevitable separar caminos. En este momento las cosas no están saliendo. No pensábamos que iba a pasar, pero creo que es lo acertado en este momento", decía el lateral.

La reacción de José Juan Romero tras las palabras de Matos

A pesar de que Matos cierra su entrevista agradeciendo a José Juan Romero que "me sacó de un año muy difícil. Sacó de mí algo indispensable, que era adaptarme a una posición en la que nunca había estado. Yo le estoy agradecido", al entrenador no le han sentado nada bien sus palabras y no ha dudado en defenderse en redes sociales.

El periodista Jonay Amaro utilizaba un tuit con las palabras de Matos para mostrar su opinión argumentando que "hay que tener cara ser jugador del Ceuta y hablar así del mejor técnico de su historia. Yo, de verdad, hay jugadores que... El tacto lo tienen desviado", algo que ha decidido retuitear el propio entrenador.

Habrá que esperar a los próximos encuentros del Ceuta para conocer la reacción (o no) del conjunto de Matos, pero es evidente que el capítulo de José Juan, lleno de éxitos, no se ha cerrado como muchos esperaban.