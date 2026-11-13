Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 12:47h.

El entrenador oviedista reconoce que tiene el respaldo y la ayuda de varias personas importantes

El primer día de Raúl González en su vuelta al curro a los mandos del Real Oviedo

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Raúl González ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del Real Oviedo frente al Girona. El entrenador madrileño ha reconocido que hay antiguas figuras que le echan una mano con esta experiencia al frente del conjunto carbayón, tal y como confesó sobre Santi Cazorla en su presentación. En este sentido, el nuevo técnico oviedista también valora las cuestiones futbolísticas que tendrá que solucionar en esta etapa.

"Por suerte, tengo muchas personas que me quieren mucho y que están pendientes de mí. Que me ayudan y que en el mundo del fútbol han sido importantes. Y esas personas las tengo ahí, con las que hablo por teléfono, las que les comento cómo son las sensaciones. Me siento ayudado y protegido por mi familia, por el club desde que he llegado, por las personas que trabajan y también por profesionales que he tenido en mi carrera. Y que me están dando su cariño y su apoyo y que conversaciones con ellos te ayudan a entender lo que es este club. Aparte muchos que son amigos también han trabajado aquí en algún momento en este club", expresó.

El nuevo entrenador del Real Oviedo también aseguró antes de su debut de este sábado (Carlos Tartiere, 21.00 horas) ante el Girona, en la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, que está "ilusionado y con ganas de ver el Tartiere empujando". "Al final esto es un gran reto y una gran responsabilidad por el club, la institución, la ciudad y los aficionados y me he encontrado un grupo fantástico a nivel humano y profesional. Llevamos pocos días, pero las sensaciones son buenas", explicó este viernes el técnico madrileño en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Aunque el Real Oviedo no ha pisado los puestos de 'playoff' en la presente temporada, los azules vienen de ganar en el campo del Cádiz y eso "facilita la adaptación", dijo Raúl, quien añadió que "los capitanes han trabajado en ayudar al nuevo cuerpo técnico". "No hemos tenido tiempo para hacer las cosas que queremos hacer; al final esto es un proyecto a medio-largo plazo, pero hay que ir viendo cosas ya. Sí tenemos claro cómo queremos atacar, cómo defender. Queremos ser presionantes y verticales, otra cosa es lo que suceda en el campo", subrayó en la pregunta más futbolística de la mañana. Se le cuestionó por el ritmo que está mostrando el Real Oviedo y reconoció que, tras analizarlo con sus ayudantes, ahí sí ven "mejora y capacidad para dar un paso más de la mano del perfil de futbolistas que tiene la plantilla".