El primer día de Raúl González en su vuelta al curro a los mandos del Real Oviedo

Juan Pérez 10 NOV 2026 - 12:08h.

Una toma de contacto que va desde su llegada a la presentación de la plantilla

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La primera experiencia de Raúl González Blanco como entrenador lejos del Real Madrid empieza este martes 10 de noviembre con la responsabilidad de tomar a un histórico como el Real Oviedo para devolverlo a la élite. Con la exigencia de mantener al equipo en lo más alto tras un inicio donde están a ocho puntos del líder, el '7' se viste de corto en su primer día, una vuelta al cole que se va a sentir muy diferente por pisar un césped ajeno en el que ha estado toda su carrera como entrenador. A pesar de la tensión que se vive en una afición que despliega críticas por la salida de Calero, las primeras horas de Raúl transmiten tranquilidad. De los abrazos iniciales en el vestuario a su llegada: traje para la bienvenida, de corto para el entreno, café en mano y la primera charla a sus jugadores en la Ciudad Deportiva.