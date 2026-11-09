La hinchada no entiende el cambio de entrenador y señala al Grupo Pachuca

Dos entrenadores caen de golpe y ya son ocho los técnicos destituidos en LaLiga Hypermotion

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La afición del Real Oviedo está indignada. Cansada, hastiada, agotada de ver cómo los propietarios del club vuelven a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Si algo caracteriza al Grupo Pachuca, entre otras cosas, es su poca paciencia con los entrenadores. Se demostró el pasado curso en Primera con la destitución de Veljko Paunovic y se ha vuelto a demostrar ahora con el adiós de Julián Calero.

Un adiós que nadie esperaba. Si bien es cierto que la eliminación copera no había sentado bien, el Oviedo acababa de ganar a domicilio al Cádiz (1-2) y, pese a su novena posición en LaLiga Hypermotion, estaba a sólo 1 punto del sexto puesto a y a sólo 3 puntos de la tercera plaza. Es decir, muy cerca de los puestos de ascenso.

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Tampoco era mala la dinámica liguera de resultados. Calero no ha llegado a sumar más de dos jornadas sin ganar, con 10 puntos de los últimos 15 en juego. Es decir, que la situación no estaba ni cerca de ser alarmante, de ahí que pocos hayan entendido este lunes por la mañana el anuncio del club, que de buenas a primeras ha decidido destituir a un entrenador con un buen bagaje en la categoría.

La afición del Real Oviedo, indignada con el adiós de Julián Calero

A cambio, el Grupo Pachuca ha decidido apostar por Raúl González, un técnico que llevaba sin equipo desde su salida del Real Madrid Castilla y que no tiene ninguna experiencia en la categoría. Esta decisión ha provocado una ola de críticas en las redes sociales, no tanto hacia Raúl como hacia la propiedad, pues buena parte de la hinchada entiende que se vuelven a repetir los mismos errores del pasado. Muchos coinciden en que el trabajo de Calero era mejorable, pero no encuentran justificación a su despido en este contexto de resultados.