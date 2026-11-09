La Segunda División sigue siendo una trituradora de banquillos

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Ocho entrenadores en 13 jornadas. Ese es el balance de técnicos destituidos en LaLiga Hypermotion, una competición que se ha convertido desde hace mucho tiempo en una trituradora de banquillos. Tras la disputa de la decimotercera fecha del campeonato, marcada por el aplazamiento de tres encuentros, otros dos técnicos han perdido su puesto y elevan la cifra total a ocho destituciones.

El último en caer ha sido Julián Calero, destituido como técnico del Real Oviedo. Además, en una situación bastante extraña: venía de ganar al Cádiz CF (1-2) y ha logrado 10 puntos en las cinco últimas jornadas. De hecho, en ningún momento en este inicio de curso ha enlazado más de dos jornadas sin ganar. Calero se marcha con un balance de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas y deja al Oviedo en 9ª posición con 21 puntos, a sólo 1 punto del playoff y a sólo 3 puntos del tercer clasificado.

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Su sustituto, además, también ha causado sorpresa, pues el Grupo Pachuca ha apostado por Raúl González, que llevaba más de un año sin equipo desde su salida del Real Madrid Castilla y no ha entrenado nunca en la categoría de plata.

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Dos días antes, el sábado por la noche, el AD Ceuta anunció la destitución de José Juan Romero tras perder ante el Córdoba CF (3-0). En este caso, mucho más justificado por los resultados, pues el cuadro ceutí enlaza cinco derrotas consecutivas y sólo ha sumado 5 puntos en 13 jornadas, siendo colista de la competición y a 6 puntos del 18ª clasificado, que marca la permanencia. Su sustituto es Sergio Lobera, que lleva sin entrenar en España desde 2014.

Cuántos entrenadores han sido destituidos en LaLiga Hypermotion

La trituradora comenzó incluso antes de que arrancara la competición. Y es que el Cádiz CF prescindió de Imanol Idiakez cuatro días antes de que arrancara el campeonato para contratar en su lugar a Albert Celades. Un Celades que apenas duró diez jornadas en el puesto y que, posteriormente, dio paso en el banquillo cadista a Borja Jiménez.

Claudio Barragán fue destituido del CD Eldense en la jornada 4, Alberto González perdió su puesto en el Albacete Balompié tras la jornada 8, Rubén de la Barrera fue despedido de Las Palmas tras la jornada y Rubén Albés, al igual que Celades en Cádiz, fue cesado del CD Leganés tras la jornada 10.

Tras una pequeña tregua, la jornada 13 se ha llevado a otros dos entrenadores por delante: José Juan Romero del Ceuta y Julián Calero del Real Oviedo. Así pues, la cifra total asciende ya a ocho técnicos cuando ni siquiera se ha llegado al primer tercio de la competición.