Albert Celades y Rubén Albés, destituidos

El Cádiz fulmina a Albert Celades y acelera por el fichaje del sustituto con un coste

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Horas frenéticas de destituciones en LaLiga Hypermotion. Fiel a su idiosincrasia, la categoría de plata del fútbol español sigue siendo una trituradora de banquillos. Y es que tras diez jornadas, ya son seis los técnicos que han perdido su trabajo, entre los que se incluye un Cádiz CF que va camino de su tercer entrenador cuando no llevamos ni un cuarto de competición.

El último en caer ha sido precisamente Albert Celades, destituido como técnico del Cádiz CF. El catalán llegó en una situación cuanto menos extraña, apenas cuatro días antes de que empezara la competición y tras una salida sorprendente de Imanol Idiakez. Tenía poca experiencia en los banquillos y sus resultados le han terminado de lapidar: sólo un triunfo en diez encuentros. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Borja Jiménez podría ser el nuevo técnico.

Además, otro entrenador que ha perdido su puesto en las últimas horas ha sido Rubén Albés, destituido del CD Leganés tras la derrota en casa ante el Córdoba y sumar cuatro derrotas consecutivas. Y eso que el inicio de curso no había sido ni mucho menos malo. En su lugar, el conjunto pepinero ha anunciado este lunes la llegada de Luis Carrión, quien ya ha sido presentado en Butarque.

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Entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

El primero en perder su puesto este curso fue Imanol Idiakez, quien abandonó el Cádiz la misma semana en la que empezaba la competición. Diez jornadas después, Albert Celades no ha sido la solución y se marcha del club amarilla con sólo una victoria en diez jornadas. Todo ello en un 2026 trágico para el cuadro andaluz, que sólo ha ganado cuatro partidos todo el año y va camino ahora de su quinto entrenador.

El segundo técnico destituido fue Claudio Barragán en el CD Eldense tras la jornada 4, también de forma sorprendente. En su lugar llegó Javi Calleja.

Alberto González dejó el Albacete Balompié tras ocho jornadas y su sitio lo ocupó Joseba Etxeberría, que de momento suma dos derrotas en dos partidos.

Rubén de la Barrera fue destituido de la UD Las Palmas tras la jornada 9 y, de momento, Juan Manuel Rodríguez le ha sustituido, aunque está en el aire su continuidad como interino.

El quinto entrenador en caer ha sido Rubén Albés, del Leganés. Y el sexto, el mencionado Celades en Cádiz, primer equipo que suma tres técnicos distintos este curso en la categoría.