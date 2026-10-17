Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 19:50h.

El Mallorca sufrió un arbitraje algo peculiar, con hasta dos penaltis en contra en los minutos finales

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Como si de una cámara oculta se tratara. Así ha vivido el RCD Mallorca el tramo final de su partido ante el Eibar en Ipurúa. Pese a ser claramente superior durante la primera mitad y lograr adelantarse en el marcador al inicio de la segunda gracias a Adrián Fuentes, el combinado bermellón vivió una surrealista situación que terminó con el empate final del equipo local. El 1-1 definitivo no refleja para nada el devenir del partido, que se vio alterado por decisiones muy cuestionadas por Luis García Fernández. Y es que el árbitro y el VAR no estuvieron a la altura de las expectativas: señalaron dos penaltis muy dudosos y una expulsión que roza lo cómico en contra del Mallorca. El técnico mallorquinista no daba crédito y así de contundente fue en rueda de prensa.

La rajada de Luis García en rueda de prensa

Desde que Luis García cogió las riendas del banquillo del Mallorca su discurso ha sido muy calmado. El asturiano es consciente que la Segunda División es una competición de fondo. Los bermellones solo suman dos derrotas en estas primeras jornadas, pero lo vivido en Ipurúa ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Luis García. Porque no solo hoy el Mallorca ha sufrido injusticias respecto al arbitraje, lo vivido hace semanas en Granada aún resuena en la cabeza bermellona.

"Voy a intentar decirlo con mesura y con tranquilidad, especialmente por la entidad a la que represento y por la persona que soy. Llevo muchos años en el fútbol, muchos años. Confío y he confiado siempre plenamente en los árbitros, los he defendido a capa y espada. Pero la de hoy me cuesta mucho comérmela. Me cuesta mucho. Creo que hoy, a partir del minuto 35, los criterios han cambiado. Lo que no se estaba pitando como falta se pita falta y, después, en ese primer penalti que me dices, hay un contacto totalmente residual, algo que se han cansado de repetir los árbitros, el comité, la Liga y María Santísima: que son contactos residuales y que nunca, nunca, dicho por ellos, no por mí, se iban a pitar penalti", iniciaba Luis García en rueda de prensa con un sentido enfado por lo vivido sobre el césped.

"Y hoy, curiosamente, se pita un penalti que condiciona totalmente el partido. Un grandísimo partido del Mallorca, un grandísimo partido de los jugadores, que se han dejado la vida. Hasta con diez han dejado la vida para poder sumar de tres. Lo siento, pero esta no me la como. Creo que no ha sido justo, creo que no se ha llevado a cabo el criterio que ellos explican y con el que se llenan la boca. Y vuelvo a repetir: creo mucho en el estamento arbitral, los he defendido siempre. De hecho, en el descanso le he reclamado porque, a partir de esos diez minutos últimos de esa primera parte, el criterio había cambiado y le he dicho: «Ya no estás pitando lo mismo, ya estás pitando cositas que no estabas pitando y me estaba pareciendo muy bien el criterio porque dejabas jugar para todo el mundo». Pero ese penalti no tiene ninguna explicación, pero ya no por el árbitro, sino por la gente que está en el VAR, que es clamoroso. Y el que me diga que es penalti, pues vamos... Es que no sabe lo que es el fútbol ni un contacto residual", zanjaba.