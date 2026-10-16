Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 13:22h.

Visita al Alfonso Murube el próximo domingo

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En las últimas semanas, las conversaciones sobre Enzo Cazorla en el entorno del Real Oviedo han crecido de manera constante. Muchos hablan de su potencial y piden que tenga mayor protagonismo, aunque el míster no opina igual. Julián Calero pide paciencia con el joven y desvela, durante la rueda de prensa previa al próximo encuentro, lo que espera de él de cara al futuro.

“Me preocupa el Enzo de ahora porque es un chico que desde el primer día sabía que tiene posibilidades de ser futbolista. Le vamos a ir usando en diferentes posiciones. Le puedo usar en cualquier parte del medio del campo y tengo que aprovechar su energía. La gente dice que tiene que ser titular todos los días, pero hay que darle la dosis adecuada para que su crecimiento sea estable. He tratado con muchos jóvenes, en el Madrid tuve una hornada increíble con Carvajal, Lucas, Nacho, Sarabia, etc. Enzo tiene muchas cosas, pero hay que tener tranquilidad y darle las cosas porque se las gana”, expresó.

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La rueda de prensa de Julián Calero

Un mensaje a Ceuta: “Apoyo absoluto, están sufriendo, desde Oviedo y España tienen nuestro apoyo. Toda la fuerza. Son un equipo fuerte en casa, se han adaptado y han superado los problemas. Les ha hecho más fuertes”.

Las bajas: Si digo que me afectan mucho parece excusa y menosprecio a mis jugadores. No lo haré. Pero es verdad que afecta porque son en las mismas posiciones y llamados a marcar diferencias. Mis jugadores están haciendo muy buen trabajo y no me había pasado en la vida tener ocho bajas una misma semana en los mismos sectores, en desequilibrio y puntas.