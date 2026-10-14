Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 17:37h.

Mr. Asubio explica cuánto cobra un árbitro de fútbol en España

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El arbitraje español afronta la temporada 2026/27 con una novedad importante en sus cuentas: un bonus audiovisual de medio millón de euros para todo el colectivo. Según explica Mr. Asubio en ElDesmarque, LaLiga, la RFEF y la representación sindical de los árbitros (AESAF) alcanzaron un acuerdo antes del inicio de la campaña que incluye esta nueva compensación. ¿El motivo? A cambio de ese dinero, los colegiados se comprometen a participar en entrevistas antes y después de los partidos, facilitar el acceso de las cámaras a los vestuarios y colaborar en iniciativas audiovisuales. El objetivo es «enriquecer las retransmisiones, mejorar la transparencia y acercar la figura del árbitro al espectador», además de proteger la imagen del colectivo. Por tanto, ya no se trata únicamente de cobrar por dirigir encuentros, sino también de participar en la generación de contenido para las retransmisiones.

El salario de un árbitro, al detalle

¿Cuánto cobra un árbitro de Primera División? Las cifras detalladas por Mr. Asubio sitúan su salario fijo anual en 152.692 euros brutos, a los que se suman 5.167 euros por partido y 26.206 euros en concepto de derechos de imagen. Además, el nuevo bonus audiovisual le aportará unos 7.000 euros por colegiado. Con estos conceptos y el resto de designaciones, sus ingresos pueden rondar los 300.000 euros brutos por temporada.

En Segunda División, la compensación audiovisual es de unos 4.200 euros por árbitro y el conjunto de sus ingresos se estima en torno a los 150.000 euros brutos anuales. Las cantidades son aproximadas y pueden variar en función del número de partidos dirigidos y otras designaciones.

El panorama cambia para los árbitros del VAR, cuya remuneración aproximada durante toda la temporada ronda los 47.000 euros, mientras que el bonus audiovisual será inferior a 1.000 euros por persona. Conviene tener en cuenta que todas estas cifras son brutas, antes de impuestos, y no representan necesariamente lo que cada colegiado termina ingresando.

Mr. Asubio cierra su explicación con un mensaje para quienes consideren elevados estos salarios: «A ir al colegio de árbitros más cercano a colegiarse e ir ascendiendo y llegar a la élite». Una invitación que resume el camino necesario para alcanzar la máxima categoría, aunque llegar a ella exige años de formación, experiencia y progresión dentro del arbitraje.