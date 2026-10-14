Redacción ElDesmarque Madrid, 14 OCT 2026 - 14:02h.

El Instituto Canario de Arbitraje Deportivo reúne a 29 expertos en el COE para impulsar medidas de mejora y seguimiento del arbitraje

Paula Badosa da un giro radical a su carrera y termina su relación con Pol Toledo: "Siempre valoraré todo lo vivido"

Compartir







Es la primera vez que ocurre. El arbitraje deportivo español tendrá un congreso nacional propio, dedicado a quienes arbitran y abierto a todas las disciplinas. El I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo se celebrará el martes 20 de octubre en el Auditorio Pabellón Goyeneche, sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid. Lo organiza el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD), órgano impulsado por el Gobierno de Canarias.

A lo largo de siete horas y media compartirán sala árbitros y jueces de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, voleibol, tenis, boxeo y deporte adaptado. A ellos se sumarán presidencias de federaciones, responsables de los comités arbitrales, juristas, especialistas en ciencias del deporte y periodistas. La organización, sin embargo, no quiere que la jornada se quede en el diagnóstico. El objetivo es salir de Madrid con medidas concretas y, sobre todo, con un mecanismo que permita comprobar más adelante si se han cumplido “Es la primera vez que el arbitraje de todos los deportes se sienta a hablar de sí mismo”, resume José María García-Aranda, director del ICAD.

Un mundialista y una pionera

Al frente del cartel figuran dos de los grandes nombres del arbitraje español actual, ambos vinculados a Canarias. El primero es Alejandro Hernández Hernández. El colegiado lanzaroteño fue el único árbitro principal español en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde dirigió el Brasil-Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Su presencia en la cita mundialista culmina una carrera de largo recorrido. Es árbitro de Primera División desde 2012 e internacional FIFA desde 2014, y ha ganado en dos ocasiones el Trofeo Vicente Acebedo al mejor árbitro español, además del Trofeo Guruceta.

En el plano internacional ha estado en el Mundial de Qatar 2022, en las Eurocopas de 2021 y 2024, en los Mundiales de Clubes de 2023 y 2025 y en la Nations League de 2019. También ha estado presente en las finales de la Champions League de 2020 y 2021, de la Europa League de 2022 y 2026 y de la Conference League de 2023. En España, por su parte, dirigió la final de la Copa del Rey de 2022.

Junto a él estará Marta Huerta de Aza, árbitra FIFA desde 2016 y adscrita al Comité de Árbitros de Tenerife. En 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir como árbitra principal un partido del fútbol profesional masculino español. Antes había arbitrado en la Eurocopa femenina de 2022, en la que dirigió el partido inaugural, y en el Mundial femenino de 2023. Después llegaron la Eurocopa de 2025 y las semifinales de la Liga de Campeones femenina. En 2025 recibió el Trofeo Guruceta y un Reconocimiento 8 de marzo de la Comunidad de Madrid. En el congreso aportará tanto su experiencia en la élite como su papel de referente en la llegada de las mujeres a las máximas categorías arbitrales.

Más allá del fútbol

El congreso quiere demostrar que los problemas del arbitraje no son exclusivos de un deporte. Por eso el cartel abarca otras disciplinas con perfiles de primer nivel. Es el caso de Iván Martínez Barredo, vicepresidente primero del Comité Español de Árbitros de Tenis y responsable de Arbitraje para Europa en la Federación Internacional de Tenis. Con la máxima categoría internacional como juez árbitro, ha participado en más de 400 torneos, entre ellos Roland Garros, las finales de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup y el Mutua Madrid Open. Formó parte, asimismo, del panel de selección de árbitros de tenis para los Juegos Olímpicos de París 2024.

José Javier Hombrados aportará, por su parte, su visión del deporte desde dentro de la competición. Suma más de 30 años de trayectoria profesional, 260 partidos con la selección española de balonmano y cuatro participaciones olímpicas, y preside actualmente la Federación Madrileña de Balonmano. Sara Rabanal, responsable de formación de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y árbitra de baloncesto en silla de ruedas, llevará al debate la realidad del deporte adaptado.

Participarán también los máximos responsables arbitrales de varias federaciones. Entre ellos estarán Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF; Miguel Ángel Valero Terrón, presidente del CTA de la Real Federación Española de Balonmano; Carlos Peruga, árbitro de ACB y Euroliga y responsable de árbitros de la Federación Española de Baloncesto; y Paloma Loza, vicepresidenta del Comité Nacional de Árbitros de la Federación Española de Rugby. Completan el cartel especialistas en psicología, biomecánica, tecnología y derecho deportivo, así como periodistas de COPE, Antena 3 Noticias, RTVE y Televisión Canaria.

Cinco debates y un informe propio

Tras la inauguración institucional, a cargo de Iñaki Melendro, subdirector general de Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes, y Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, una conferencia inaugural planteará hacia dónde va el arbitraje deportivo. Después, el programa se ordena en torno a cinco grandes bloques:

Gobernanza arbitral. Cómo se designa, evalúa y promociona a quienes arbitran, y cómo se garantiza su independencia.

Protección y bienestar. Presión, violencia, acoso en redes sociales, gestión del error y apoyo psicológico: qué ocurre tras un incidente y dónde se rompe la cadena de respuesta. El CTA de la RFEF tuvo que condenar el pasado año las agresiones a dos colegiados en Barcelona y Vitoria.

La voz del colectivo. Una mesa reservada a árbitros y jueces en activo, con moderación independiente y sin filtro directivo.

Relevo generacional. Captación, formación, mentoría e igualdad en la trayectoria arbitral.

Tecnología e inteligencia artificial. Videoarbitraje, simulación y análisis, con la supervisión humana y la responsabilidad de las decisiones como ejes.

Para que el debate no descanse solo en la experiencia personal, el ICAD presentará un informe previo sobre la realidad arbitral, elaborado con encuestas al colectivo y a las federaciones.

Una apuesta del Gobierno de Canarias

El congreso nace como iniciativadel ICAD, presentado en septiembre de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria. Lo impulsaron el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Baloncesto para formar y tecnificar a árbitros, jueces y oficiales de todas las modalidades y atraer nuevos talentos al arbitraje. Su actividad abarca desde la vela, la lucha canaria o la hípica hasta el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el atletismo y el slalom en silla de ruedas.

“Cuando creamos el ICAD lo hicimos porque entendíamos que sin árbitros no hay competición, y que el arbitraje no podía seguir dependiendo solo de la vocación de quien lo ejerce”, explica Ángel Sabroso. “El arbitraje es la parte del deporte que solo se mira cuando algo sale mal. Desde Canarias quisimos hacer lo contrario: mirarlo cuando funciona, cuidarlo y darle herramientas. Que hoy el primer congreso nacional nazca de ese trabajo y se celebre en la casa del olimpismo español demuestra que el camino era el correcto”.

García-Aranda, exárbitro internacional y exdirector de Arbitraje de la FIFA, sitúa el valor del encuentro en su enfoque práctico. “No queríamos un congreso de diagnóstico más. Llegamos con datos propios y queremos salir con compromisos concretos y con una forma de comprobar si se cumplen”, señala. “He estado en el campo y en los despachos, y en los dos sitios he visto lo mismo: el árbitro suele estar solo cuando más apoyo necesita. Si no cuidamos a quienes arbitran hoy, mañana no habrá quien arbitre”.

Medidas con seguimiento

La clausura correrá a cargo del presidente del COE, Alejandro Blanco, y del propio García-Aranda, que presentarán las conclusiones, la declaración final y el seguimiento de las medidas acordadas. La inscripción es gratuita hasta el 15 de octubre, con 200 plazas que incluyen documentación y almuerzo de trabajo. La jornada podrá seguirse en directo por las personas inscritas en el ICAD, y los medios pueden acreditarse en congreso@icad.es.