María Trigo 14 OCT 2026 - 13:26h.

La imagen de su palco durante el Atlético de Madrid - Manchester United se ha hecho viral y él ya explicó por qué la usaba

Marcos Llorente cuestiona el avance de la sociedad y abre un debate tecnológico: "Menos vida real"

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Marcos Llorente nunca se esconde. En repetidas ocasiones ha manifestado que no le importa mucho lo que piense de él y unos hábitos de cuidado y salud que lleva bastante tiempo potenciando. En multitud de entrevistas ha revelado que en los viajes, tanto personales como los que tiene que hacer por los partidos con el Atlético de Madrid, siempre va con bombillas o filtros que le ayuden a poner luz roja en los espacios que va a utilizar.

Esto también lo ha aplicado su familia al palco que tienen en el Metropolitano para los partidos del Atleti en casa. DAZN y el usuario @PartemedicoATM publicaron el martes por la noche la imagen del habitáculo con luces rojas de esa zona del estadio durante el encuentro que el Atleti disputó contra el Manchester United correspondiente a la jornada 2 de la Champions League.

El palco con luz roja de Marcos Llorente

Así explicó en su día por qué usa luz roja

Hace justo un año, Marcos Llorente publicó un post en Instagram explicado por qué usaba la luz roja. Lo hizo junto a un carrusel de fotos con multitud de ejemplos. Este fue el largo texto que puso el 16 de octubre de 2025:

"Cuando descubres cómo funciona de verdad la luz, la biología, la naturaleza… y ves cómo puede transformar la salud y la vida de las personas, no puedes mirar hacia otro lado. Y mucho menos si puedes llegar a muchas personas. Soy consciente de que es una responsabilidad muy grande pero sé al 100% que estoy en el camino correcto. Cierro el tema con la vida en interiores que veo que hay dudas, como siempre digo, si la salud no te importa, desliza.

Nada reemplaza al sol. El exterior siempre será lo mejor. No existe tecnología, lámpara ni suplemento que pueda simularlo. Pero también soy consciente de que la vida moderna nos obliga a estar muchas horas en interiores: por trabajo, familia, clima o circunstancias personales. Y ahí empieza el problema.

Las ventanas comunes de vidrio filtran una pequeña parte de la luz roja y otra muy elevada de la infrarroja, especialmente el infrarrojo cercano, todo esto es esencial para el buen funcionamiento de nuestras mitocondrias. Sin luz natural directa, tus mitocondrias se apagan y tu biología se desconecta de la vida. Esto significa que aunque no tengas luces encendidas, el ambiente interior ya está alterado: estás en un entorno artificial. ¿El resultado? Fatiga, alteraciones hormonales, resistencia a la insulina… Todo por un desequilibrio en la luz que llega a tu piel y a tus ojos.

No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja (velas). ¿Comparto herramientas? Sí. Pero no para convencer a nadie. No obligo a nadie a comprar nada. Solo muestro caminos, opciones, cosas que a mí me funcionan y que pueden ayudar a quien lo necesite.

Mi intención es despertar conciencia, cuestionar lo establecido, y ayudar a recuperar la salud natural que muchos han perdido. No es negocio. Es propósito. Si piensas que lo hago por dinero, no nos compres. Si piensas que el sol es malo, tampoco. A los que resuenan con esto: BIENVENIDOS. A los que no: gracias también.

Por último, agradecer a los que se ríen por TV, hacéis que el mensaje llegue más lejos, sois muy importantes. Un abrazo".