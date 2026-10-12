Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 18:18h.

El futbolista del Atlético de Madrid lanzó una nueva reflexión este lunes

La conclusión de Mateu Alemany al cambio de agente de Julián Álvarez: "Saber quién será"

Compartir







Marcos Llorente vuelve a lanzar una reflexión. En las horas previas al importante encuentro de UEFA Champions League ante el Manchester United, el futbolista del Atlético de Madrid cuestiona el avance de la sociedad. Siempre activo en sus perfiles oficiales, el campeón del mundo abre un debate tecnológico con las pantallas en el foco.

La enésima reflexión de Marcos Llorente

El futbolista rojiblanco, siempre tan activo en redes sociales, aprovechó el Festivo Nacional para compartir una interesante reflexión sobre la sociedad y el uso de la tecnología. Marcos Llorente pone en duda el avance social y siente que las relaciones personales se están deteriorando con el exceso consumo de las pantallas.

Aprovechando un vídeo nostálgico de décadas pasadas, Marcos Llorente compartió el siguiente mensaje en su perfil oficial de Instagram: "¿Quién cree de verdad que estamos avanzando? Más pantallas, menos naturaleza. Más conexión digital, menos conexión humana. Más tecnología, menos vida real. Hoy tenemos acceso a casi todo, pero cada vez parece que estamos más lejos de lo esencial".

David Hancko, protagonista en el Atlético de Madrid

El eslovaco David Hancko, defensa del Atlético de Madrid, advirtió este lunes que la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano “queda muy lejos todavía”, pero enfocó que sería “increíble” poder jugarla, y advirtió del potencial del Manchester United, su rival este martes en la segunda jornada de la máxima competición europea.

“El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a la final y sería muy bueno poder hacerlo este año, pero queda muy lejos todavía. Vamos a tener que tomárnoslo con tranquilidad. Sabemos que va a ser muy complicado y vamos a tener que ir sumando puntos en esta fase. Ir pasando nos puede dar confianza y al final de la temporada esperamos poder estar en la final en nuestro estadio. Sería increíble. Pero eso está todavía muy lejos”, afirmó.

Según Hancko, el equipo del Atlético “es incluso mejor que el del año pasado”. “Lo podemos ver en la profundidad de la plantilla. También son muy buenos tanto Grimaldo como Cuti (Romero). Se puede ver lo que hemos mejorado en defensa, incluso con Álex tener un lateral ofensivo que siempre quiere subir al ataque es muy bueno. Además, está marcando goles y nos ayuda mucho. Es muy importante”, afirmó.