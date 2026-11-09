Fran Fuentes 09 NOV 2026 - 15:08h.

El nuevo técnico carbayón destaca las líneas maestras de su proyecto en el conjunto carbayón

El Oviedo confirma movimientos en el mercado de fichajes invernal: "No se puede renunciar"

Compartir







Raúl González ha sido confirmado como nuevo entrenador del Real Oviedo después de anunciarse el despido de Julián Calero. El entrenador madrileño, exjugador del Real Madrid y extécnico del Castilla, ya ha llegado a la capital del Principado este mismo lunes para hacerse cargo del equipo. En este sentido, sus primeras palabras como nuevo técnico del conjunto carbayón ha puesto en valor la calidad de la plantilla, que cuenta con jugadores que deberían ser diferenciales en la categoría. Pese a todo, el equipo está a tan solo dos puntos de los puestos de play off, aunque el club tenía sus dudas en torno al proyecto y ha decidido darle un giro buscando un revulsivo en el banquillo.

En este sentido, Raúl tiene claro el equipo que quiere, en el que potenciar la calidad individual sin renunciar al sacrificio defensivo: "Bueno, espero un Real Oviedo, con la plantilla que hay, en la que creo que hay mucho talento, con mi forma de entender el fútbol y de respetar ese talento. Con una entrega incondicional, en la que el equipo, desde el primer minuto hasta el último, esté luchando por conseguir la victoria y hacer que los aficionados del Oviedo se sientan orgullosos del equipo", explica.

Del mismo modo, se dirige a la afición del conjunto carbayón y expresa su deseo de conseguir los objetivos más ambiciosos: "Bueno, pues que estoy muy ilusionado, que tanto mi cuerpo técnico, la gente que me acompaña y como yo, pues estamos muy ilusionados. Que esperemos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo, de la pasión de los aficionados. Un lugar que es exigente y un lugar en el que vamos a intentar que se sientan felices, darles alegría. Y que en eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra garra para que así sea. Y bueno, ojalá que este nuevo reto para mi, conjunto con el Real Oviedo, con la afición, pues podamos conseguir muchos éxitos y estar todos felices", sentenció.