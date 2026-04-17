Un rendimiento muy por debajo de lo esperado

Qué ha hecho el beticismo para merecer esto

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La situación actual que vive el Real Betis merece un análisis profundo de muchos responsables, pero hay nombres que destacan por encima de los demás. Ahora toca abrir el melón de Antony. El brutal y enorme desembolso que tuvo que hacer el club para lograr su fichaje merece mucho más que la temporada que se está marcando el futbolista brasileño. Hay momentos en los números no pueden enmascararlo todo. Estos números dicen que Antony ha marcado trece goles y ha dado nueve asistencias en los 3.022 minutos que lleva disputados este curso. Además, ha visto siete tarjetas amarillas y una roja.

Según Manuel Pellegrini, los problemas en el pubis de Antony hace tiempo que se acabaron. Dicho lo cual, eso significa que debe estar en perfecto estado físico. El caso es que lo ves jugar y lo único que se ve es que está fuera de los partidos, que le cuesta un mundo irse de cualquier rival, que falla pases claros, que no decide bien en situaciones de gol, que no tiene nada autocontrol y que transforma, en muchos momentos, la frustración de su bajo rendimiento (porque él es el primero que sabe que no está) en acciones de pérdida de papeles y sobre actuación.

Un autocontrol tan grande que ha hecho que vea más amarillas de la cuenta, que ha provocado incluso enfrentamientos con la propia afición del Betis y que ha propiciado algo que parecía increíble cuando se anunció su regreso el pasado verano: que estando bien físicamente, Pellegrini lo relege al banquillo.

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Antony es uno de los grandes señalados de la eliminación europea contra el Braga y es que otra de las grandes cosas que se le achacan es que no aparece todo lo que debería en las grandes noches. No lo hizo este jueves en La Cartuja, no lo hizo en copa frente al Atlético de Madrid, ni en la final de la Conference, ni en el Camp Nou, ni el Santiago Bernabéu... El Betis ha pasado de tener a Antonio de Triana a tener Antony de Mánchester.