Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 14:14h.

El Sevilla rompe la buena dinámica del Betis mostrada durante años

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El Sevilla se lleva los dos primeros derbis. El conjunto blanquirrojo consiguió vencer este sábado en la Regata Sevilla-Betis tanto en la categoría femenina, donde el mandato verdiblanco duraba años, como en la masculina, donde consiguió su segundo triunfo consecutivo después del éxito del pasado curso.

La embarcación sevillista masculina, capitaneada por Ignacio Muñoz y entrenada por Mirson Camadro, incorporó nuevos nombres en sus filas y consiguió superar con claridad al equipo bético, que demostró que el poder nunca acaba de olvidarse, poniéndolo difícil hasta el final.

En la femenina, el dominio del Sevilla, después de ocho años de victorias béticas, fue total y las sevillistas dominaron la prueba de principio a fin, sin dar oportunidad ni margen mínimo a sus rivales.

Disfruta del mejor resumen de la prueba en el vídeo superior de la noticia.