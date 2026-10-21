Presentación del cartel de la 60ª regata Sevilla-Betis

eldesmarque.com 21 OCT 2026 - 17:02h.

La sede de Proyecto Hombre Sevilla, punto de partida del derbi del remo hispalense, que el 14 de noviembre volverá a finalizar frente a la Torre del Oro con seis clásicas en un programa que cubrirán en directo Televisión Española y Canal Sur

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La Regata Sevilla-Betis de remo ha levantado el telón este miércoles, día 21 de octubre, a su edición número 60. Lo ha hecho con la presentación a los medios de comunicación del cartel de una prueba que se remonta al año 1960 catalogada como el evento deportivo más antiguo de la capital andaluza y que tiene fijada su próxima cita el sábado 14 de noviembre.

En esta ocasión, el lugar elegido para el primer acto oficial ha sido la sede de Proyecto Hombre Sevilla, en el barrio de Triana, asociación a la que la Regata quiere dar visibilidad este año en su faceta solidaria y donde se han dado a conocer las primeras novedades del derbi del Guadalquivir 2026. En este sentido, y como en la edición anterior, el punto de llegada de la prueba será la Torre del Oro, en detrimento del Muelle de las Delicias, volviéndose a repetir el enfrentamiento en embarcaciones de remo de ocho con timonel representativas del Sevilla F.C. y el Real Betis en tres categorías, absoluta, aspirantes y veteranos, tanto masculinas como femeninas.

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La presentación del cartel, obra otro año de Curro Cassillas y que recrea en una ilustración una vista aérea de la clásica llegando al icónico Puente de Triana, con el perfil de la Sevilla monumental de fondo, ha contado con la presencia, entre otras autoridades y junto al presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, y el director de la Regata, Javier Cáceres, de la representante de la Diputación Provincial Inmaculada Muñoz, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; el delegado de Fiestas Mayores y el Distrito Triana, Manuel Alés; los representantes del Sevilla FC y Real Betis Pablo Blanco y Ricardo Díaz, respectivamente; el presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, Alfonso Escribano; y representantes de la asociación Dársena Deportiva Sevilla, Heineken y la Universidad CEU Fernando III.

Algunos de los deportistas llamados a representar a sus respectivos equipos no han faltado a la presentación del cartel anunciador de la Sevilla-Betis, en la se mantienen otra edición como capitanes, por quinto y cuarto año consecutivos, el internacional sevillista Ignacio Muñoz y el timonel verdiblanco Tomás Jurado.

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Tampoco lo ha hecho, en calidad de anfitrión, Francisco Herrera, vicepresidente del Patronato de Proyecto Hombre Sevilla, enraizada en el barrio de Triana, junto a la Basílica del Cachorro, dedicada a la prevención, tratamiento integral y reinserción social de personas con adicciones y problemas de conducta, abarcando desde el apoyo terapéutico hasta la formación laboral y la ayuda a las familias.

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Como bien indica la normativa de la competición, los remeros que aspiren a defender el pabellón de Sevilla y Betis el 14 de noviembre en una prueba que volverá a ser retransmitida en directo por TVE a través de la plataforma RTVEPlay y el canal Teledeporte, de la misma forma que Canal Sur TV en ATV y CanalSurMás, tendrán que afrontar el test de remoergómetro, que este año se realiza de forma individual en cada uno de los clubes de origen de los deportistas.

En cualquier caso, los resultados de dichas pruebas servirán para definir las distintas tripulaciones que iniciarán los entrenamientos con vistas al segundo sábado de noviembre, cuyo inicio está fijado el próximo domingo, 25 de octubre.

Por lo demás, el derbi del remo mantiene su formato del año pasado, con llegada junto al Puente de San Telmo, frente a la Torre del Oro, y regatas absolutas sobre 6.000 metros complementadas previamente con los derbis de aspirantes y veteranos sobre 500 metros desde las 10:15 horas de la mañana junto con regatas de promoción por clubes.

En cuanto al palmarés, la prueba absoluta masculina sigue dominado por el Sevilla, que el pasado año rompía la racha de 14 victorias consecutivas del Betis para mandar ahora 31-28. Por el contrario, el club de Heliópolis sí manda en féminas tras encadenar 9 victorias (15-21). Y en aspirantes, igualdad absoluta, con empate tanto en el acumulado masculino (20-20) y femenino (2-2). Por último, en veteranos mandan los béticos (7-23) y las sevillistas (3-1).

La 60ª Regata Sevilla-Betis está organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Puerto de Sevilla, la Diputación de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Real Círculo de Labradores, Club Náutico Sevilla, Seguros Lozano, Clínica Santa Isabel, Coca-Cola, Cruzcampo, Filippi, Oton y la Universidad CEU Fernando III, manteniendo su carácter solidario, en este caso con Proyecto Hombre Sevilla.