El CEAR de la Cartuja acoge la Sevilla International Rowing Masters Regatta

eldesmarque.com 16 OCT 2026 - 15:24h.

La novena edición se celebra este fin de semana con 700 deportistas de 21 países

La cita incluye, en la antesala del Día mundial del cáncer de mama, la actividad ‘Rema. Compite. Vive’

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SevillaLa Sevilla International Rowing Masters Regatta alcanza este fin de semana su novena edición. Prueba de veteranos ya enraizada en el calendario del máximo organismo de la boga mundial, World Rowing, el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de la capital andaluza congrega estos días a unos 700 deportistas procedentes de la cifra récord de 21 países de Europa, América y Asia.

Presentada este viernes en el propio CEAR con la asistencia del titular de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el director general de Eventos e Infraestructuras deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, la competición internacional de remo cuenta con más de un millar de participaciones entre las categorías masculina, femenina y mixtas. En concreto, lo hace a través de la participación de 392 hombres y 274 mujeres.

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Como no podía ser de otra forma, los representantes españoles lideran por volumen la nómina de clubes inscritos en una cita internacional a la que acuden con 22 representantes de 8 comunidades. Estos proceden en su mayoría de Andalucía, además de Aragón, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

La delegación de la comunidad andaluza está formada en concreto por los locales Real Círculo de Labradores, Club Náutico Sevilla, Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Remo San Jerónimo, Ciudad de Sevilla, Albures y Guadalquivir 86, los gaditanos Club Remo Barbate y Club Remo de Mar La Línea y el Real Club Mediterráneo de Málaga.

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Participación internacional

En cuanto la participación foránea, la presente edición cuenta con deportistas de Portugal, Irlanda, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Turquía, Japón, República Checa, Canadá, Argentina, Chile, Austria, Escocia, Grecia, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos y Uruguay.

Una vez finalizados los actos protocolarios programados este viernes, con la presentación del evento en el CEAR La Cartuja y un concierto de bienvenida previsto por la tarde en el Museo de Artes y Costumbres Populares con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, la Sevilla International Rowing Masters Regatta, que se disputa sobre la distancia de 1.000 metros y ha celebrado los días previos su III Campus de entrenamiento o Masters Camp con la presencia de deportistas de España, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, Bélgica, Turquía y Países Bajos, dará comienzo el sábado a las 10:00 h. Lo hará en una primera jornada que concluirá pasadas las 18:00 h con un total de 60 mangas en el programa. Ya por la noche, se desarrollará la denominada Cena de las Naciones, en esta ocasión con un recorrido en barco por la propia dársena del Guadalquivir.

Botes mixtos y jornada inclusiva ‘Rema. Compite. Vive’

La segunda y última jornada se disputará el domingo entre las 9:00 y las 13:40 horas con la celebración de otras 36 mangas, mayoritariamente reservadas a botes mixtos y que concluirán con las regatas de ocho con timonel. Y de forma paralela, como ya es habitual en el programa de la Sevilla International Rowing Masters Regatta desde el año 2021, el cierre de la competición de veteranos incluirá la actividad de remo inclusivo denominada ‘Rema. Compite. Vive’.

En la antesala del Día mundial contra el cáncer de mama, que se celebra el 19 de octubre, la Federación Andaluza de Remo organiza por sexto año una jornada de sensibilización y reconocimiento para la que se han inscrito en torno a un centenar de mujeres que han superado el cáncer de mama procedentes de seis clubes de la capital andaluza, Cádiz y Málaga.

Poniendo en valor las virtudes del remo para la recuperación de esta enfermedad, participarán en la dársena del Guadalquivir en embarcaciones de remo de mar y llaut deportistas del Club de Remo Algeciras, que colabora con la Asociación Bandera Rosa del Campo de Gibraltar; las chicas de El Candado con ellas, proyecto llevado a cabo en colaboración con la Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama ASAMMA y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC); las Vikingas del Club Remo de Mar La Línea y el Club de Remo Torremolinos, además de las Leonas del Guadalquivir del C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla y las representantes del proyecto VidaON, vinculadas al Club de Remo San Jerónimo.

A través de esta jornada de remo inclusivo, organizada en colaboración con la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, la FAR reconoce la labor que realizan dichas entidades al tiempo que se ponen en valor los beneficios de la práctica del remo para la recuperación de una mastectomía.

La 9th Sevilla International Rowing Masters Regatta, cuyas dos jornadas serán retransmitidas a través del canal de Youtube de la FAR, está organizada por la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la asociación de voluntariado Dársena Deportiva Sevilla y las firmas Cruzcampo y Coca-Cola.