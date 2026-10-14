Redacción ElDesmarque 14 OCT 2026 - 13:46h.

La prueba, que se celebrará en Matalascañas con 319 deportistas inscritos, combinará estas dos competiciones nacionales con el triatlón de Media Distancia, puntuable para el Ranking Nacional

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El Andalucía Desafío Doñana celebrará este sábado, 17 de octubre, su decimosexta edición en Matalascañas, en el término municipal de Almonte (Huelva), con una importante novedad deportiva: la incorporación de los Campeonatos de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike. Estas dos citas nacionales compartirán escenario con la prueba andaluza de Media Distancia, que volverá a ser puntuable para el Ranking Nacional de esta modalidad.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en Huelva, como antesala de una jornada que convertirá la costa de Matalascañas y el entorno de Doñana en el centro de atención del triatlón nacional. La edición de este año cuenta con 319 deportistas inscritos y refuerza la proyección competitiva de una prueba consolidada en el calendario deportivo andaluz.

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El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Huelva, Pastora Giménez; la concejala de Deportes de Almonte, Judit Viejo; el presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; Pedro Yórquez, coordinador de la marca Huelva de la Diputación Provincial de Huelva; y el deportista onubense Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, participante en el Desafío Doñana.

Pastora Giménez, ha destacado que la celebración de los Campeonatos de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike “supone un nuevo impulso para el Andalucía Desafío Doñana, que amplía su dimensión deportiva y reúne en un mismo evento distintas modalidades de resistencia”. Asimismo, ha subrayado “el valor de celebrar una competición de estas características en un entorno tan singular como Doñana y la costa de Huelva, que contribuye a proyectar la imagen de Andalucía como sede de grandes acontecimientos deportivos”.

Judit Viejo ha señalado que “para Almonte que el Desafío Doñana acoja también los Campeonatos de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike es una excelente noticia, porque aumenta el número de deportistas en Matalascañas este próximo fin de semana, además de ser una gran promoción deportiva para nuestra localidad”.

Por su parte, Pablo Castilla, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón y en representación de la Española, ha mostrado su satisfacción porque “la celebración conjunta de la prueba de Media Distancia con el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike, va a hacer del Desafío Doñana este año uno de los eventos de relevancia a nivel nacional de la Media y Larga Distancia, con la intención de que también vaya ganando espacio internacional en próximas ediciones”.

Pedro Yórquez ha señalado, por su parte, que “la Diputación de Huelva siempre va a estar comprometida con todos los eventos deportivos que promocionen los municipios de la provincia de Huelva, como es el caso del Desafío Doñana con Almonte y el entorno de Doñana”.

Finalmente, Chamba, en su intervención, ha destacado que “para mí el Andalucía Desafío Doñana es más que una competición, es muy especial, estoy muy ligado a ella desde su creación, y es un orgullo poder participar en una nueva edición, que además tiene el plus este año de acoger dos campeonatos de España, lo que va a convertir a la prueba en una cita espectacular”.

El Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia se disputará sobre 3.000 metros de natación, 110 kilómetros de ciclismo y 30 kilómetros de carrera a pie. Por su parte, el Campeonato de España de Aquabike comprenderá 3.000 metros de natación y 110 kilómetros de ciclismo, sin segmento de carrera a pie. La prueba propia del Andalucía Desafío Doñana mantendrá su formato habitual de Media Distancia, con 1,9 kilómetros de natación, 72 kilómetros de ciclismo y 20 kilómetros de carrera a pie.

La competición comenzará con el segmento de natación en la playa de Torre de la Higuera. A continuación, los participantes afrontarán el recorrido ciclista por carretera entre Matalascañas y Mazagón en un circuito al que deberán de dar varias vueltas, mientras que la carrera a pie discurrirá por la playa de Matalascañas y el entorno dunar de Doñana. Los recorridos se han adaptado a las distancias de cada modalidad, con un dispositivo específico de señalización, seguridad y asistencia sanitaria.

Hay que destacar también que se ha rehabilitado el firme de la carretera que une Matalascañas y Mazagón (A-494), con un coste de casi 2,5 millones de euros para un tramo de 18 kilómetros en el término municipal de Almonte, que será por el que discurra el segmento de ciclismo de la competición.

Las actividades comenzarán el viernes 16 de octubre con las entregas de dorsales entre las 12 y las 21 h., en un punto próximo al mirador del antiguo cuartel Torre de la Higuera.

El control de material, también el viernes de 18 a 22 h., se ubicará en la Avenida de las Adelfas.

La primera salida, para la Élite Masculina en la prueba de Larga Distancia, se dará a las 8:15 h, y un minuto después arrancará la carrera Élite Femenina, a la que seguirán las diferentes salidas para Grupos de Edad y Aquabike del Campeonato de España LD, con salidas de la prueba Desafío Doñana a partir de las 8:20 h.

El evento está organizado conjuntamente por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, la Federación Española de Triatlón y la Federación Andaluza de Triatlón, con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación de Huelva. La celebración conjunta de las tres competiciones incrementa el alcance de la cita y refuerza su atractivo para deportistas de distintos niveles de especialización.

Con esta decimosexta edición, el Andalucía Desafío Doñana consolida su presencia en el calendario nacional y amplía su alcance al convertirse en sede de los Campeonatos de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike, sin perder la identidad de una prueba que combina el desafío deportivo con uno de los escenarios naturales más singulares de Andalucía.

Patricia Bueno y Xandre Álvarez lideran las listas de salida Élite

Patricia Bueno, de Peñota Dental Triatlón, subcampeona de España de Triatlón LD en 2025; y Xandre Álvarez, del Natación Pabello Ourense, lideran las listas de salida Élite del nacional. Helene Alberdi, Maialen Azpiazu, Anna Noguera y Georgina Cánovas lucirán los primeros dorsales tras Bueno en la categoría femenina, con alguna aspirante más al título; y en la masculina lo harán Pello Osoro, Ignacio Cabrera, Miguel Ledesma o Pablo Cueto, en una lista de más de 30 nombres y con muchos nombres destacados también como Diego Méntrida, Guillem Rojas, Mikel Txopitea, Diego Martín o Victor Arroyo, entre otros.

Un evento comprometido con la sostenibilidad

Junto a su dimensión deportiva, el Andalucía Desafío Doñana mantiene su compromiso con la protección del entorno natural. La organización contempla medidas para la gestión de residuos, la limpieza y la reducción de la huella de carbono, además de actuaciones dirigidas a fomentar la participación, el voluntariado y la sostenibilidad. El respeto al medioambiente constituye una condición esencial para el desarrollo de una prueba que transcurre parcialmente por un espacio natural de especial valor.

El Desafío Doñana 2026 ha puesto en marcha un amplio programa de actuaciones ambientales y sociales destinadas a convertir la competición en un referente organizativo dentro del deporte internacional y poder obtener el sello de “Evento Sostenible”.

La organización ha contratado a un agente externo para conocer, mejorar y comunicar el impacto ambiental del evento. Para ello se va a medir y reducir la huella de carbono, como parte de su compromiso continuo con la sostenibilidad y el medio ambiente.

El análisis para calcular y mitigar la huella de carbono generada por el Desafío de Doñana incluirá el consumo de energía, transporte, residuos y otros aspectos relacionados con el evento. La organización está comprometida en hacer del Desafío de Doñana un ejemplo de cómo los eventos pueden ser responsables y respetuosos con el medio ambiente. Se quiere demostrar a asistentes, colaboradores y al público en general que es posible organizar eventos de manera sostenible, sin renunciar a la calidad y la excelencia.

La carrera a pie transcurre parcialmente por un espacio natural fuertemente protegido, por lo que se exige extremar el cuidado del entorno. En ese sentido, están señalizados los puntos de avituallamiento y medidas específicas para ordenar el paso de los deportistas.